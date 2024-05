Corsi specialistici di protezione civile a Ossona. Topografia e GPS

Dal primo al 9 giugno la Guardia Nazionale, distaccamento di Ossona, ha organizzato un corso formativo-addestrativo di Protezione Civile, validato e riconosciuto da SSPC Polis Lombardia, relativo a Topografia, GPS e Navigazione terrestre, in operazioni esterne di Protezione Civile. (matrice Polis A2-10). Al corso possono partecipare tutti volontari delle associazioni di protezione civile che hanno l’abilitazione A1, ed è propedeutico per il successivo livello di formazione “A2-11” (Ricerca Dispersi) che è previsto per la fine di giugno-inizio luglio.

Il corso si terrà nella sala di piazza Aldo Moro 2, a Ossona e mira a introdurre gli Operatori (Volontari e di ruolo) di Protezione Civile e del Soccorso nelle attività operative urbane ed extraurbane relativamente alla geolocalizzazione, navigazione terrestre, rilevamenti topografici, cartografia cartacea ed elettronica, e ad interagire con le Amministrazioni ed Enti pubblici seguendo i protocolli e le procedure operative vigenti, gli applicativi informatici e la modulistica utilizzata dalle Autorità di gestione dell’emergenza; tutti aspetti di primaria importanza nelle operazioni ordinarie ed emergenziali.

Durante il corso sono previste infatti diverse esercitazioni pratiche in aula e all’esterno, in ambiente boschivo. Per ogni dettaglio, si può chiamare il 3381900487 o scrivere a ticino@guardianazionale.com. Il corso è del tutto gratuito e prevede un esame finale (teorico e pratico) con attestato regionale di frequenza con profitto.

Nella squadra del distaccamento di Ossona della Guardia Nazionale i volontari che hanno già queste abilitazioni sono 4, e stanno preparando una squadra cinofila sempre specializzata in ricerca dispersi.