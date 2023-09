Sparatoria a San Vittore Olona. Ferito un 17enne brasiliano

La notte scorsa, intorno alle 03:00, a San Vittore Olona, in provincia di Milano, è stata segnalata una sparatoria. La chiamata al 112 riferiva di colpi di arma da fuoco sparati da un 58enne in casa propria, nella zona di via Pisacane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore.

Il 58enne, che vive da solo, ha sentito dei rumori provenienti dal suo giardino e ha scoperto un giovane che vi era penetrato. L’uomo ha sparato due colpi in aria con una pistola di sua proprietà, legalmente detenuta, per mettere in fuga l’ intruso. Tuttavia, il ragazzo non si è fermato e deve aver allungato una mano verso l’uomo perchè il 58enne ha sparato altri due colpi, questa volta ad altezza d’uomo. Lo ha colpito sotto l’ascella destra causandogli anche una frattura alla mano destra, e ha chiamato i soccorsi.

Appena su posto i carabinieri lo hanno identificato. È un 17enne brasiliano residente a Legnano (MI). È stato soccorso dai sanitari del 118 che, dopo le prime cure lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano. È tuttora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Il giovane ha dichiarato di essersi introdotto nella proprietà del 58enne per nascondersi da dei coetanei, con cui si era scontrato poco prima in un locale vicino. I Carabinieri hanno sequestrato i bossoli e l’arma utilizzata, consegnata volontariamente dal proprietario. Inoltre, sono state sottoposte a sequestro temporaneo tutte le armi legalmente detenute dall’uomo.

Attualmente, le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, al fine di stabilire con precisione la dinamica dell’incidente e valutare eventuali accuse nei confronti del 58enne. Però se le cose sono andate come descritto l’uomo sarà, a norma di legge, prosciolto da ogni accusa, in quanto avrebbe seguito le regole della legittima difesa.