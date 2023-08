7 arresti per 18 furti. Uno di ladri preso ad Arluno

Il nucleo investigativo dei Carabinieri della compagnia di Verbania hanno concluso un’indagine su diversi furti con l’arresto, questa mattina, di 7 persone. Una di queste è stata fermata ad Arluno in provincia di Milano. Altri cinque erano a Napoli e uno a San Giuseppe Vesuviano, sempre in provincia di Napoli. Cinque sono in carcere e due sono agli arresti domiciliari. ( Foto di repertorio)

In soli sei mesi, tra il luglio e il dicembre del 2022, la banda di ladri avrebbe compiuto 17 furti. In un diciottesimo caso è andata loro male e non sono riusciti a portarlo a termine. Si erano specializzati nel settore tessile chi aveva in un modo modus operandi molto semplice. Si recavano ai magazzini con i camion, li caricavano e partivano portandosi via capi d’abbigliamento, stoffe e altro. Pur essendo il gruppo prevalentemente residente nel napoletano, i furti sono stati compiuti tutti tra Piemonte Lombardia ed Emilia Romagna.

Sono ancora in corso le determinazioni del valore complessivo di tutta la merce rubata ma una parte di questa è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il valore di quest’ultimo Lotto è di circa 400.000 euro.