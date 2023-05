Rissa alla stazione ferroviaria di Canegrate. Ferito anche un ragazzino di 14 anni

La centrale operativa del 118 ha reso noto che oggi pomeriggio, alle 18:24 è arrivata una chiamata per una violenta rissa che si è svolta in via Alessandro Manzoni a Canegrate presso la stazione ferroviaria. I sanitari di due ambulanze della Croce Rossa di Legnano si sono occupati dei feriti, tre ragazzi di 14, 18 e 22 anni. Dopo le prime cure li hanno trasportati nei pronto soccorsi degli ospedali di Castellanza e di Legnano. Dell’indagine, e di calmare gli animi, si sono occupati i Carabinieri della compagnia di Legnano che sono arrivati sul posto assieme ai soccorritori.

Pubblicità

Non abbiamo molte altre notizie su quanto successo, per il momento, ma la stazione di Canegrate è da qualche tempo sottoposta a una grossa pressione da parte della microcriminalità, intesa come quella parte di persone che si vivono di furti, scippi, borseggi, e violenze gratuite. È stata spesso scenario di vandalismi e non è la prima volta che vi avviene una rissa violenta.

Pubblicità

La stazione ferroviaria di Canegrate si trova sulla linea della suburbana S5 tra Milano e Varese, ed è utilizzata spesso dai tossicodipendenti e degli spacciatori per muoversi nei loro acquisti e nelle loro ricerche continue di denaro per procurarsi le dosi. Una vera piaga per chi invece utilizza il treno per quello che è: un mezzo per viaggiare.