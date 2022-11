Abbiategrasso. Rapina in bicicletta…

Alle 11.35 del 31 ottobre un uomo è entrato in una farmacia del centro di Abbiategrasso armato di coltello e con una mascherina sul volto. Si è fatto consegnare il contante che era nella cassa e poi è fuggito in bicicletta. Una pattuglia del Norm, il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della compagnia dei Carabinieri, era già in zona al momento in cui il farmacista ha allertato la centrale dando un’ottima descrizione del rapinatore.

I carabinieri lo hanno intercettato in via Diaz. Era sulla bicicletta e aveva ancora con sè il coltello e i vestiti usati per compiere la rapina. Aveva anche i 135 euro portati via dalla cassa della farmacia. Il rapinatore è un pregiudicato italiano di 40 anni. Al momento dell’arresto , cui hanno partecipato diverse squadre dei carabinieri della radiomobile e della stazione di Abbiategrasso, non ha opposto resistenza. Dopo essere stato bloccato, è stato portato al carcere di Pvia , dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.