Paxbellum. Un nuovo negozio di articoli militari in centro a Milano

Ambrogio Brambilla e Maurizio Musetti hanno aperto il loro negozio di articoli militari in via La Marmora 36, a Milano, solo dallo scorso settembre, ma la tradizione e la conoscenza del settore arriva da molto lontano. Ambrogio Brambilla la ha ereditata dal nonno, che ha iniziato a lavorare nel settore nel 1926. Pax bellum è un negozio dedicato in cui è possibile trovare tutti quegli oggetti necessari alle forze dell’ordine, alle polizie locali, alle security difficili da trovare sul mercato proprio perchè particolari e di nicchia.

Dal porta – placca al porta – tesserino, dal medagliere ai gradi e alle insegne di qualifica, alle divise e anche a tutta una serie di oggetti che possono essere molto utili nello svolgimento di quei lavori che implicano l’uso di una divisa. Il negozio, inoltre si prepara ad essere anche un punto di riferimento per i collezionisti di oggetti storici legati al mondo militare. Li trovate al numero 3516107115

Pax Bellum, articoli militari

Il marchio dell’attività commerciale ha una sua storia. Il bellum, guerra in latino, attraversa la parola Pax come un proiettile, rompendola. C’è un significato dietro alla scelta di questo nome e di questo simbolo. Indica come la guerra distrugga il senso della Pace e della Sicurezza, che va sempre difesa, con tutti i mezzi possibili. Come ci sono tati modi di fare la guerra e ce ne son molti per difendersi dalla guerra.

Fra questi c’è la difesa, e la difesa ha bisogno di essere attrezzata, riconosciuta e ben organizzata, anche dal punto di vista della visibilità. Un famoso scrittore latino, Vegezio, diceva Si vis pacem, para bellum, cioè “se vuoi la pace, prepara la guerra”, o meglio ancora, adattandolo anche ai nostri tempi, “se sei in grado di difenderti, scoraggi i probabili aggressori”, ottieni così la pace, con uno sforzo minimo.

Il negozio

Ordinato, nuovo, pieno di oggetti interessanti e molto di stile. Ha una sua sala prova per la sartoria e la confezione delle divise su misura, un camerino, e il negozio con l’esposizione e si trova nel centro nevralgico della sicurezza a Milano. Di fronte la caserma dei carabinieri e poco lontano il tribunale e la procura. Nel negozio è possibile trovare anche le toghe necessarie agli avvocati e ai giudici, che le indossano anche per essere distinguibili dagli altri frequentatori del tribunale. Uno spazio è dedicato anche alle divise da cerimonia degli ordini cavallereschi, ancora molto presenti a Milano, e non solo. Il catalogo degli oggetti in vendita si trova anche sul sito internet, www.paxbellum.https://www.paxbellum.it .

Una grande scelta

Da Pax Bellum si può trovare davvero di tutto. Sia l’oggetto storico, sia il necessario decorativo per le cerimonie, dalla divisa alle decorazioni e alle medaglie. Si trovano anche gli oggetti di uso comune, dalle ginocchiere e gomitiere, così necessarie quando si fa un lavoro molto fisico e in cui si rischia di farsi male, fino agli zaini militari, alle giacche impermeabili, le magliette e tutti quegli oggetti che fanno parte delle dotazioni dei militari e di chi lavora nella sicurezza ma di cui è sempre meglio averne qualcuno in più.

Avvocati, giudici e ordini cavallereschi

Le divise da cerimonia sono importanti. Quando si fa parte di un corpo sia giuridico sia militare sia onorifico, si partecipa anche a molte cerimonie pubbliche e l’importanza di un corpo la si vede anche dall’armonia visiva dei partecipanti. alcune cerimonie sono in grado di commuovere o esaltare e nessuno vuol sfigurare perchè la divisa o lo scapolare non cade nel modo giusto.