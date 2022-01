Pranzi “Fifty 50” all’oratorio di Corbetta pro bisognosi e per le migliorie del “San Luigi e Sant’Agnese”

Una bellissima iniziativa di carità realizzata dai ragazzi dell’oratorio “San Luigi e Sant’Agnese” di Corbetta, al quale fa capo don Alessandro Teodi: il pranzo “Fifty fifty”, che debutterà domenica 30 gennaio 2022 in occasione della “Festa della Famiglia”. Menù: risotto con salsiccia e salame di cioccolato. Sarà un evento che prenderà il via in oratorio dalle 12.30 e che consiglia l’iscrizione (modalità al sito www.parrocchiacorbetta.it fino ad esaurimento posti). Con le precauzioni e le regole imposte in tempi di pandemia (si accede con certificato verde rafforzato), si torna dunque a incontrarsi in una tavola speciale che diviene metafora di un desco ancor più speciale e significativo, anche per la sua finalità e per l’ingrediente della carità. Precederà il tutto la messa delle ore 10.

Ma di che cosa si tratta in concreto? Di un pranzo gratuito preparato dai ragazzi per i ragazzi, per le famiglie e per chi vorrà partecipare (date future: 27 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 1 maggio, 12 giugno). A seconda comunque delle possibilità e della generosità di chi si siederà a tavola, potrà essere fatta un’offerta per il cibo ricevuto. Il 50% del ricavato andrà ai bisognosi di Corbetta e il 50% andrà in migliorie dell’oratorio.

Carità e trasparenza, tengono a sottolineare gli organizzatori, dato che nel sito della parrocchia di Corbetta c’è una pagina proprio dedicata a quelli che saranno i ricavati, i pacchi alimentari acquistati tramite questo denaro, i progetti di ammodernamento dell’oratorio. Il tutto al motto: “Fare del bene e impegnare i ragazzi è il modo di ripartire!”