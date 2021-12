Quasi 3kg di hashish nel frigobar

Milano. Per la serie dei posti strani in cui nascondere la droga, nei giorni scorsi gli uomini del commissariato Garibaldi Venezia ne hanno trovati 3 kg, per la precisione 2,9 kg, nel frigobar della camera di albergo di un 27enne italiano.

Gli agenti stavano effettuando una serie di controlli nelle zona della movida per individuare i fornitori degli spacciatori di droga al dettaglio. Durante le indagini hanno individuato il 27enne come probabile rifornitore. Hanno quindi preso contatto con il personale dell’albergo di via Washington in cui alloggiava il 27enne, e sono arrivati alla sua stanza per effettuare una perquisizione.

Non hanno avuto molte difficoltà nel trovare quel che cercavano. Il 27enne si sentiva al sicuro, sul tavolo in bella vista c’era un involucro con 14gr di hashish. altri 3 grammi erano in un cassetto, ma nel frigobar dell’albergo, invece delle bottiglie di acqua e birra c’erano 29 panetti di hashish, per un totale di 2,9 kg. La polizia di stato ha fatto sapere che le indagini continuano per individuare gli altri appartenenti alla rete di distribuzione che facevano riferimento al 27enne.