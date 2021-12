“Il mastro della Frutta” a Corbetta. Salumi, formaggi e prodotti tipici del Nord e del Sud

Non solo frutta e verdura fresche, provenienti dal mercato ortofrutticolo milanese con consegna giornaliera, ma un mondo di sapori e profumi di prodotti tipici e di prima qualità, offerti da personale lucano che vanta competenza pluriennale in materia. Alla fine del mese di dicembre 2021 sarà disponibile anche l’olio extravergine d’oliva delle colline lucane. Tutto ciò a “Il mastro della frutta” di via Madonna 10, a Corbetta, con nuova apertura in Comune dal 1° dicembre scorso. Alla fine del mese di dicembre 2021 sarà disponibile anche l’olio extravergine d’oliva delle colline lucane.

I servizi

Solo per il mese di dicembre, l’attività resterà aperta anche tutte le domeniche dalle 8.30 alle 12.30 e in più, durante i giorni settimanali e in caso di limitazioni dovute al Covid, la consegna a domicilio è attiva e gratuita per la zona (telefonare per accordarsi al 389.7890101). Resta poi il riferimento delle pagine facebook e instagram per visionare i prodotti, mandare ordini tramite whatsapp o messanger. Resta sempre attiva la possibilità di prenotare cesti natalizi o per omaggi di vario genere, personalizzati. Si può includere anche un prosciutto crudo intero da tagliare a coltello.

La pasta lucana e di Gragnano (Na) I.G.P.

Trafilata al bronzo, marchio I.G.P. e tutta da provare. Stiamo parlando della pasta di Gragnano (NA) a marchio artigianale “G. Di Martino”, produttori napoletani dal 1912. E’ disponibile nelle varianti: spaghetti, vermicelli, trofie, gnocchi sardi, penne ziti rigate, penne mezze rigate, orecchiette, elicoidali, fusilli caserecci, fusilli corti con il buco, farfalle e calamarata.

Si affianca poi la pasta della tradizione lucana come la Zafaran al peperone locale e la qualità rasckatiedde.

Il principe del negozio: il peperone Crusco (non piccante)

Eh sì, il peperone in Lucania è il principe della cucina e qui si può trovare, in dimensioni diverse e in barattolo, il peperone Crusco essiccato al sole: si frigge e si serve semplicemente come antipasto su un crostino dopo averne tolto i semi, oppure lo si sbriciola sulla pasta pe un olio, aglio e peperoncino (non piccante) adatto anche ai più piccoli, oppure lo si degusta così, a crudo e direttamente dal barattolo. Eccezionale anche come aroma in quello che viene definito “Olio Santo”. Il peperone Crusco è altresì disponibile in polvere, confezionato in barattolo e nelle varianti di salse con melanzana. Ci sono inoltre altre salse e poveri, anche di peperoncino. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Cuore di Puglia: i taralli

Non potevano mancare i taralli tradizionali, alle olive, al seme di finocchio, al peperoncino e nella variante zuccherini. Ci sono poi altri prodotti assimilabili per genere come le treccine al gusto di cime di rapa, che arrivano direttamente dal Tavoliere delle Puglie, oppure ancora la Fresella bruschetta bianca.

Salumi, formaggi, uova

Uova fresche tutti i giorni, salumi e formaggi: dal cotechino, cacciatorino e gorgonzola locali alla coppa, per poi spaziare nella soppressa veneta con aglio, nella ‘nduja di Spilinga. E ancora, mozzarelle con latte pugliese, dolcetti siciliani alle mandorle confezionati uno a uno, frutta secca, salame piccante contornato da formaggio, mollica al peperone Crusco ideale per la pasta. Peperoncini (non piccanti) ripieni, pecorino di Moliterno (Basilicata), provola, olive e altro ancora.

I vini

Ampia gamma di vini rossi, bianchi, rosati e champagne. Si parte dai rossi con i classici: il rosso di Montalcino, il Barbera d’Alba Borgogno, il Chianti, nonché il Merlot e i Cabernet di Villa Chiòpris. E poi ancora l’Etna rosso Idda di Sicilia. Si passa ai bianchi conil Pinot Collio Livon, i vini friulani del “Le vigne di Zamò”, il Vermentino della tenuta Meraviglia di Siena, il Chardonnay Girlan, e i Zorzettig che spaziano anche nel rosato. Si prosegue poi con lo champagne Foss Marai e il Gran Couveé Giorgi 1870.

I panettoni

Qui si può davvero spaziare: dal tradizionale al panettone pandorato con zucchero a velo. Poi ancora il panettone ananas e albicocca ricoperto di glassa, il panettone alle nocciole con uvetta, al panettone al cioccolato in tante varianti (glassa, noir). E ancora, panettone ai frutti di bosco semi-canditi, alle mandorle, al marron glacé, alla rosa e fico d’india. Molti hanno addirittura inclusa la crema spalmabile. Dalla firma Fiasconaro di Sicilia a quelli Dolce&Gabbana.