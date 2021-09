Dalla Spagna con..23kg di droga. Beccato a Lampugnano. Milano

Nella serata di lunedì 19 settembre 2021, presso l’autostazione di Lampugnano in via Giulio Natta a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l’attività di controllo del territorio, hanno fermato il 43enne, appena arrivato dalla Spagna in attesa di prendere l’autobus per tornare a casa.

Durante le fasi del controllo, l’uomo aveva con se due trolley di grosse dimensioni. Al loro interno i poliziotti hanno rinvenuto 31 panetti di hashish per un peso di 3 kg e 18 buste termosaldate di marijuana per un

peso di 20 Kg.

L’uomo, con numerosi precedenti di Polizia è stato arrestato e trasferito al carcere di San Vittore.

