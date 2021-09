Centro estivo, pacchi solidali: la Chiesa evangelica tra solidarietà e interazione. Corbetta

Ben 110 chiese in Lombardia di confessione evangelica pentecostale, dal 1998 a Sedriano e poi ancora a Cerello di Corbetta con la sede dell’associazione Adi (Assembleadi Dio in Italia) e domenica 5 settembre, nella tensostruttura di villa Pagani-Della Torre, lo spettacolo dei bambini frutto del Centro Estivo “Sunday School” (reminiscenza storica della scuola domenicale statunitense, il cui tema portante è la Bibbia).

Promozioni

Le prove dello spettacolo

L’appuntamento è dalle 10.30 ed è aperto a tutti (max 100 posti ed accesso con “Green pass”) per conoscere una realtà da tempo presente e attiva sul nostro territorio e che conta una popolazione di 90 persone circa tra membri credenti adulti e aderenti tra Sedriano, Corbetta, Arluno, Santo Stefano Ticino, Vittuone e Vanzago.

Promozioni

Il pastore Giovanni Grisolia

“Il Centro Estivo è una sorta di catechismo, considerato come estensione del programma annuale della ‘Sunday School’ – spiega il pastore Giovanni Grisolia – Il tema portante è la Bibbia e su qui si sviluppa tutto il resto, con una formazione dei bambini dai 5 ai 16 anni e che prevede anche momenti di intrattenimento e di divertimento. A seconda delle classi e quindi delle fasce di età, si sviluppano micro progetti che mettono al centro delle figure bibliche. Offriamo così anche un servizio alle famiglie: non solo della comunità, dato che il Centro estivo è aperto a tutti”. Fino a due anni fa il punto di riferimento erano i locali di Cerello (ex sede Margherita blu). Poi il Covid, la didattica a distanza anche per la scuola-catechismo e ora l’auspicio che il Centro Estivo possa continuare a crescere come una realtà consolidata.

Promozioni

“Abbiamo trovato nell’attuale Amministrazione comunale un’opportunità di dialogo costruttivo – prosegue il pastore – In accordo con una catena di supermercati presenti anche a Corbetta e con i Servizi Sociali di Corbetta, facciamo da tempo la raccolta di beni di prima necessità per i più bisognosi e consegniamo a domicilio diversi pacchi alimentari. Il tutto attraverso ‘La finestra del sole’ che è una nostra organizzazione”.

Promozioni

In scena domenica 5 settembre, dalle 10.30, uno spettacolo che mette in relazione l’esistenza di Dio e la natura intesa come Creato. Per i più grandi è in preparazione un video sulla ripartenza dopo il Covid che si concentra su quello che la pandemia ha comportato a livello sociale, emozionale e storico.

In programma, per l’autunno, i battesimi di ottobre nella chiesa di Sedriano (vicolo Toscanini 8) e seminari che si svolgeranno nelle sale di proprietà del Comune di Corbetta.

Promozioni