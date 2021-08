Furti a Ossona ieri notte. Si cerca questa bicicletta

Inoltre al momento del ritrovamento iniziano anche le verifiche e indagini su chi è venuto in possesso dell’oggetto e sui suoi contatti per tentare di rintracciare il ladro.

Se si viene trovati in possesso di oggetti rubati, anche le biciclette, l’accusa immediata è quella di ricettazione. Comprare, anche nei mercatini o alle bancarelle, merce rubata è un reato. E molto difficile dimostrare la propria buona fede, specialmente se il prezzo pagato per l’oggetto è molto inferiore al valore di mercato dell’oggetto.

Ieri notte, 13 agosto, i ladri hanno colpito a Ossona . Alcuni sconosciuti sono entrati nel box di un condominio e hanno rubato la bicicletta nella foto. E’ stata sporta la denuncia di furto e la bicicletta è riconoscibile facilmente. chi la vede nelle mani di qualcuno può chiamare le forze dell’ordine e fare la segnalazione per il recupero.

