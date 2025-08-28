Allerta meteo in Lombardia: codice rosso tra Varese, Sondrio, Lecco e Como

Letture: 4.502

La Protezione civile della Lombardia ha emesso per oggi un’allerta meteo che tocca i livelli massimi di pericolosità. L’avviso riguarda gran parte della regione, con particolare attenzione alle province di Verese, Sondrio, Lecco e Como, dove il codice rosso segnala la possibilità di fenomeni violenti e improvvisi. In queste aree si raccomanda alla popolazione di restare a casa, evitare spostamenti non necessari e prestare la massima prudenza.

Le Province che potrebbero essere più colpite

Secondo il bollettino, la fascia alpina e prealpina del nord-ovest lombardo sarà la più esposta. A Varese, Sondrio, Lecco e Como sono attesi temporali di forte intensità, con rischio idrogeologico elevato. In queste zone il pericolo di frane, smottamenti e allagamenti è concreto, soprattutto nelle vallate e nei centri abitati più vicini ai corsi d’acqua. Milano, insieme ad altre aree della Lombardia centrale, rientra invece nel livello di allerta arancione. Pur essendo meno grave rispetto al rosso, la situazione resta critica: forti piogge, raffiche di vento e grandinate potrebbero causare disagi diffusi al traffico e ai servizi, soprattutto ai mezzi di trasporto.

⛑️ Le raccomandazioni della Protezione civile

Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti, a non sostare in prossimità di alberi o aree a rischio esondazione e a mettere in sicurezza tutto ciò che può essere trascinato via dall’acqua o dal vento. Forte rischio soprattutto gli alberi di Milano. Anche i comuni sono stati allertati: resteranno attivi i sistemi di monitoraggio e intervento rapido per affrontare eventuali emergenze. Il peggioramento delle condizioni meteo è previsto a partire già dalla mattina e proseguirà almeno fino alle 4 di domani mattina. L’evoluzione sarà seguita ora per ora dai centri di coordinamento, pronti a mobilitare squadre di soccorso in caso di necessità.