Spray al peperoncino sulla M2. Intossicato un 39enne

Poco prima delle 6.20, sulla banchina della fermata Gioia in direzione Assago-Abbiategrasso, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino per stordire la vittima e tentare un furto, creando momenti di panico nella stazione della linea verde della metropolitana. Lo spray al peperoncino ha provocato difficoltà respiratorie a un passeggero di 39 anni, mentre gli altri viaggiatori sono riusciti ad allontanarsi rapidamente.

🚑 L’intervento dei soccorsi

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata alle 6.20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, insieme a un’ambulanza di base di Santa Maria e a un’auto medica. L’uomo rimasto intossicato, un 39enne, è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. L’auto medica ha concluso l’intervento direttamente sul posto, mentre gli agenti della Questura hanno avviato le prime verifiche.

👮‍♂️ Indagini in corso

Non è ancora chiaro se l’episodio sia avvenuto sulla banchina o dentro il treno. Al momento non si sa se la persona che ha utilizzato lo spray al peperoncino sia stata identificata né se sia riuscita a portare a termine il furto. Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

La linea della metropolitana verde è rimasta attiva

Nonostante l’allarme, non è stato necessario interrompere la circolazione. L’autista del convoglio fermo in stazione ha aperto le porte dei vagoni per permettere il ricambio d’aria. Dopo alcuni minuti, il treno ha ripreso la corsa verso Assago-Abbiategrasso con solo un lieve ritardo.