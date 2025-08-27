Cornaredo, maxi discarica abusiva di un chilometro quadrato: La polizia locale denuncia 2 uomini

Letture: 6.556

Una vasta discarica abusiva a cielo aperto, grande circa un chilometro quadrato e colma di tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi, è stata scoperta il 27 agosto dalla Polizia Locale di Cornaredo. L’area, che conteneva soprattutto materiale ferroso e meccanico, è stata immediatamente posta sotto sequestro con apposizione dei sigilli per evitare ulteriori smaltimenti illegali. Gli agenti, guidati dal comandante Domenico Giardino, hanno denunciato due cittadini residenti a Cornaredo, di 62 e 67 anni, accusati del reato di discarica abusiva previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale.

Inserzioni

🚓 Sequestro immediato e indagini in corso

La misura cautelare del sequestro penale preventivo è stata disposta subito dopo il rinvenimento. Intanto, proseguono le indagini della Polizia Locale per accertare se l’attività illegale abbia già arrecato danni all’ecosistema circostante. In parallelo, i competenti uffici comunali stanno predisponendo l’ordinanza che obbligherà alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti in conformità alla legge.

Il commento del comandante Giardino

Il comandante Domenico Giardino ha sottolineato l’impegno del Comune contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti: «L’attività di contrasto trova compimento in azioni concrete e quotidiane. Solo nel 2025 abbiamo deferito oltre venti persone all’Autorità giudiziaria per abbandono, deposito incontrollato e trasporto illecito di rifiuti». Giardino ha inoltre ricordato che il Nucleo Investigativo del corpo di Polizia Locale, recentemente istituito, opera come polizia giudiziaria su tutto il territorio e si occupa non solo di sicurezza urbana, ma anche di reati ambientali.