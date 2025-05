Week end di immersione nella biodiversità con il Fai Lombardia

Letture: 1.581

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, il F.A.I., Fondo per l’Ambiente Italiano, organizza in in tutta Italia le “Camminate nella biodiversità”, iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza di conoscere la ricchezza della diversità fra le specie, attraverso esperienze immersive nei Beni della Fondazione. In Lombardia molteplici sono le iniziative legate alla biodiversità quale patrimonio da conoscere, riconoscere, far conoscere e da proteggere.

A Milano, nei giardini di Villa Necchi Campiglio, il F.A.I. propone passeggiate guidate da esperti per scoprire la biodiversità urbana e riflettere sul fenomeno della “plant blindness”, ovvero la tendenza a non percepire le piante che ci circondano.

A Varese, a Villa Panza offre visite guidate nel suo giardino storico, con focus sulla fauna locale, come lo scoiattolo rosso, e sulle pratiche di gestione sostenibile degli spazi verdi. Nel Parco del Castello di Verde, situato nell’Oltrepò Pavese, i visitatori possono esplorare il Giardino delle Farfalle, un percorso didattico dedicato ai lepidotteri, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ecologia dell’Università di Pavia.

Sono iniziative cui val la pena di partecipare e che rappresentano un’opportunità per connettersi con la natura, approfondire la conoscenza degli ecosistemi locali e comprendere l’importanza della biodiversità, quale patrimonio da salvaguardare per il nostro futuro e quello del pianeta.