Lo SPID è obbligatorio? Una panoramica completa sulla questione

Lo SPID è diventato un elemento cruciale oggi in Italia, soprattutto se si parla del rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Ci sono però diverse domande, in special modo a riguardo della sua obbligatorietà, e che richiedono un approfondimento.

Lo SPID è obbligatorio?

Dal 1° ottobre, per accedere ai servizi online degli enti pubblici, è necessario utilizzare uno dei sistemi di identità digitale previsti. Si parla nello specifico dello SPID, della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Non esiste un obbligo formale relativo al possesso dello SPID, ma l’accesso ad una vasta gamma di servizi pubblici digitali oggi può avvenire solo tramite tali strumenti. Ciò ha reso lo SPID, nella maggior parte dei casi, una scelta di fatto indispensabile per la vita amministrativa quotidiana del cittadino.

Lo SPID non viene dunque imposto dalla legge come unica identità digitale, ma è una delle modalità più diffuse e accessibili. Chi non possiede lo SPID può comunque accedere agli stessi servizi utilizzando la CIE o la CNS, ma queste alternative non sono sempre pratiche per tutti. Lo SPID si distingue infatti per la sua semplicità d’uso, la compatibilità con più dispositivi e la facilità in sede di attivazione. Si basa su un sistema di autenticazione che prevede username e password, talvolta accompagnati da un secondo fattore di sicurezza, e consente di accedere a numerosi portali pubblici da computer, smartphone e tablet.

Fra le altre cose, lo SPID viene oramai usato anche da altre piattaforme online, molte delle quali non legate alle PA. Basti pensare al fatto che diversi e-commerce permettono di accedere al proprio profilo tramite SPID, e lo stesso discorso vale per alcuni casinò online. Non a caso sul web si trovano diverse recensioni di casinò telematici con SPID, come su https://www.finaria.it/gambling/casino-con-spid/, dove è possibile visionare un elenco delle caratteristiche dei portali di gambling che permettono l’uso di questa opzione.

Altre informazioni utili sullo SPID

L’adozione dello SPID ha semplificato l’interazione tra i cittadini e la PA (Pubblica Amministrazione). Grazie a questa identità digitale è possibile accedere in sicurezza a numerosi servizi: gestione dei rimborsi fiscali, richiesta di bonus, consultazione dei dati anagrafici o sanitari, interrogazioni relative ai contributi previdenziali e molto altro ancora.

La sicurezza rappresenta senza dubbio uno dei principali punti di forza del sistema. L’autenticazione tramite SPID, soprattutto nei livelli di sicurezza più elevati, garantisce la protezione dei dati personali e la prevenzione degli accessi non autorizzati. Gli aggiornamenti costanti e il controllo degli Identity Provider assicurano, inoltre, un livello di affidabilità davvero molto elevato. Nonostante questo, in passato si sono verificati degli attacchi hacker che hanno causato diversi danni, ma la situazione è nettamente migliorata.

Senza dimenticare che lo SPID si configura anche come un importante strumento di inclusione. Alcune categorie di cittadini possono incontrare molte difficoltà nell’utilizzo autonomo degli strumenti online, ma il sistema prevede la possibilità di delegare la propria identità digitale. Questa opzione, promossa in particolare dall’INPS, consente a familiari o persone fidate di agire per conto dell’intestatario dello SPID: in questo modo si riducono le barriere tecnologiche per certe categorie

