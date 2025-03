Milano, tragedia nel parcheggio automatizzato: 93enne muore schiacciata

Letture: 2.322

Dramma nella serata di ieri in via Santa Sofia 8, a Milano, nel parcheggio automatizzato di un hotel. Una donna di 93 anni è morta in un incidente avvenuto all’interno di un parcheggio automatizzato. I vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin sono intervenuti intorno alle 21, dopo la chiamata all112 con la richiesta di aiuto da parte di chi aveva scoperto il corpo. Il loro compito è stato quello di estrarre il corpo senza vita dell’anziana, rimasta schiacciata tra il vano ascensore e l’area in cui aveva parcheggiato la sua auto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, originaria di Roma, avrebbe tentato di accedere alla propria vettura, appena parcheggiata sul montacarichi, è scesa, e poi avrebbe fatto qualche passo. Poi però sarebbe ritornata indietro verso l’auto, forse per prendere qualcosa, proprio mentre partiva il montacarichi che avrebbe portato l’auto nei parcheggi sotterranei. A quel punto sarebbe rimasta intrappolata nel meccanismo del montacarichi automatico del parcheggio. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento del sistema o di un errore umano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e la magistratura, che stanno indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto e verificare il corretto funzionamento dell’impianto automatizzato.

L’area del parcheggio automatizzato è stata messa sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e chiarire eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni nel tentativo di capire come l’anziana donna sia finita nella zona pericolosa del sistema di parcheggio. probabilmente per quanto ancora così attiva, l’età non ha giocato a suo favore e non è stata abbastanza svelta, a togliersi d’ impaccio una volta capito che il montacarichi si era attivato.

