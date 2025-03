Vasca da bagno o doccia: qual è la scelta migliore?

Letture: 2.459

Vasca da bagno o doccia? Un dilemma vecchio quanto il mondo (o quasi). Molte persone preferiscono la vasca da bagno per rilassarsi immersi nell’acqua calda, altrettante preferiscono di gran lunga la praticità della doccia, che è sia veloce che rivitalizzante.

Preferire l’una all’altra, alla fine, è soltanto una questione personale. Inoltre, spesso e volentieri la scelta dipende dalla quantità di spazio disponibile nel bagno. Per quelli piccoli, mettere il box doccia al posto della vasca significa ottimizzarlo ancora di più.

Spazio e funzionalità: una questione di centimetri

Quando si tratta di spazio, la doccia batte di gran lunga la vasca da bagno. Le docce possono adattarsi agli spazi più piccoli senza sacrificare il comfort. Un piatto doccia di 80 cm di larghezza e lunghezza è già sufficiente per lavarsi bene. Importante è anche lo spazio per la testa: il soffione va installato a 200 cm di altezza.

Al contrario, la vasca da bagno necessita di più spazio: la lunghezza minima deve essere di 150 cm, mentre la larghezza di almeno 70 cm. Fortunatamente è possibile avere il meglio di entrambi i mondi con le vasche doccia, ossia quelle che da vasca si trasformano in doccia e viceversa.

Installazione tra complicazioni e semplicità

Diversa è anche la complessità di installazione. La vasca da bagno, tendenzialmente, richiede più spazio e collegamenti idraulici. Bisogna passare i tubi di acqua calda e fredda per il rubinetto e creare sistemi di scarico specifici, se non presenti. La fortuna, quindi, è che ci siano già.

Invece, per installare una doccia, specie quella a filo pavimento, servono più fasi di lavoro. Per la piastrellatura e la sigillatura ci vuole maggiore attenzione ai dettagli e più tempo, ma il risultato finale sarà uno spazio funzionale e continuo dal punto di vista del design, ottimo per un bagno moderno e elegante.

Docce: risparmio e praticità

Non è sempre un male preferire la praticità al comfort. Le docce sono sinonimo di efficienza nel consumo di acqua e spazio. Oltre a occuparne di meno, riducono anche il consumo idrico: per una doccia veloce, viene usato in media un terzo dell’acqua rispetto alla vasca da bagno. Aggiungendo poi un soffione particolare o una parete di vetro, da semplice la doccia si trasforma in una vera esperienza sensoriale.

Vasche da bagno: maggiore comfort

Vasca da bagno uguale comfort. Immergersi nell’acqua calda per una mezz’oretta circa è immensamente piacevole.

Dopo una giornata passata in ufficio o a seguire le lezioni presso la Facoltà di Medicina (che ora è senza test d’ingresso), non c’è niente di meglio per rilassarsi abbandonandosi al calore dell’acqua. Se poi è anche dotata di idromassaggio integrato, meglio ancora.

Le vasche da bagno sono amate anche per la versatilità che offrono alle famiglie con bambini piccoli o alle persone che apprezzano un po’ di “intimità” in più.

Vasca da bagno o doccia: qual è la scelta migliore?

Nella progettazione del bagno, non bisogna mai sottovalutare elementi come la luminosità, la ventilazione e la disposizione degli impianti idraulici. Pianificando in anticipo, sarà possibile creare perfetta armonia tra funzionalità ed estetica senza sforare il proprio budget.

Pensare in primis a coloro che useranno il bagno e alle loro necessità specifiche. Nelle case in affitto, le opzioni potrebbero essere piuttosto limitate rispetto a quelle di un progetto su misura, ma non impossibili da realizzare con un po’ di creatività.

Insomma, optare per la vasca da bagno o per la doccia dipende da una serie di fattori che vanno dalle dimensioni del bagno alle esigenze personali e, ovviamente, al budget.