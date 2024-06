Cadavere nel Villoresi a Parabiago. Forse quello di una persona scomparsa

Un cadavere trovato nel Canale Villoresi. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano sono intervenuti con la loro squadra SAF (speleo Alpino fluviale) sul canale Villoresi nel comune di Parabiago, poco lontano dal confine con Nerviano. Un passante aveva visto galleggiare il corpo di un uomo che si era incagliato poi su una sporgenza del canale stesso.

Dopo la chiamata al 112 sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia i Carabinieri della compagnia di Legnano, che in questo momento stanno tentando di accertare se per caso si tratti della stessa persona, di origine extracomunitarie, la cui scomparsa era stata segnalata due giorni fa. Il recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco non è stato semplice in quanto il corpo era già in decomposizione.

