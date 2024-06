Milano, via Padova. Al bar con la mannaia per minacciare la compagna

Ieri pomeriggio un italiano di 45 anni è entrato in un bar di via Padova brandendo una mannaia, si era avvicinato alla compagna che era all’interno e la ha minacciata. Alcune persone presenti che hanno visto quanto stava succedendo sono intervenute e hanno chiamato il 112, che ha inviato subito una radiomobile dei Carabinieri.

Visto che stavano per intervenire le forze dell’ordine il 45enne si è allontanato ma i militari, nel tardo pomeriggio, lo hanno rintracciato e bloccato. L’uomo era in possesso di un taglierino, nascosto in una tasca, ma nella successiva perquisizione della sua abitazione i carabinieri hanno ritrovato la mannaia da macellaio da circa 30 cm che poco prima aveva usato al bar, per minacciare la donna.

Mannaia e taglierino sono stati sequestrati come prova di quanto successo .Il 45enne è stato quindi arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati. Non si tratta di una nuova conoscenza. Hai infatti molti pregiudizi penali e di polizia. Finché resterà in prigione si può dire che la donna è salva.

