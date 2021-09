Orti comunali in fumo in via Missaglia

Milano. Questo pomeriggio brutto incidente in via Missaglia. Le baracche di alcuni degli orti comunali che si trovano fra via Missaglia e via Manduria, tra Gratosoglio e il Ronchetto delle rane, hanno preso fuoco per cause in via di accertamento da parte dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Le fiamme si sono sviluppate su una superficie di circa 500 metri quadrati. Hanno rischiato di espandersi su tutta l’area dedicata agli orti, in un momento di fine stagione in cui i resti delle coltivazioni sono molti. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con 2 autopompe e due botti piene d’acqua.

Anche se spento tempestivamente, è stato un incendio pericoloso. Negli orti comunali c’erano infatti 6 bombole di gpl, che al momento in cui c’era da spegnere le fiamme non si poteva sapere se fossero piene o vuote. il fuoco è stato già spento, per fortuna nessuna delle bombole è esplosa e nessuna persona è rimasta ferita.

