Grave scontro tra un’auto e una moto in via Marco Polo a Gaggiano, in zona supermercato.

Promozioni

Coinvolti una donna do 38 anni e un uomo di 48. La chiamata al 118 è stata fatta alle 17.21. Sul posto sono state inviate più ambulanze e l’elisoccorso di Bergamo.

Promozioni

L’intervento è in codice rosso sinonimo di estrema emergenza urgenza. Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso.

Promozioni