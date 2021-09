A Corbetta lo sportello di prossimità.

Regione Lombardia a pubblicato la graduatoria dei Comuni in cui ci saranno gli uffici di prossimità: i cittadini potranno portare i documenti e le pratiche senza andare in tribunale. Un ufficio sarà a Corbetta l’unico di tutto il territorio che fa riferimento al tribunale di Milano. L’ufficio servirà tutto il Magentino e tutto l’Abbiatense.

“Per una Giustizia più vicina ai Cittadini senza il bisogno di correre sempre in Tribunale a Milano – ha commentato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini – Corbetta ha vinto il Bando indetto da Regione Lombardia per attivare sul proprio territorio l’Ufficio di Prossimità. Con gioia posso dirvi che, in tutta la Lombardia, ci siamo classificati quarti”.

“A Corbetta abbiamo sempre lavorato per poter non solo snellire la burocrazia, ma soprattutto per rendere più efficienti i Servizi a favore dei Cittadini – prosegue il primo cittadino – L’istituzione a Corbetta dell’Ufficio di Prossimità rappresenta un punto di svolta, uno strumento utile per dar vita ad una Giustizia davvero più vicina ai Cittadini.

Cos’è l’ufficio di prossimità?

Si tratta di uno sportello, un unico punto di contatto con gli Uffici Giudiziari, e soprattutto con maggiore attenzione ai Cittadini più fragili e con maggiori difficoltà.

Gestire le Amministrazioni di Sostegno, inviare atti giudiziari o annullarne l’invio, tutto questo sarà possibile farlo in Comune a Corbetta, senza dover fare avanti e indietro da Milano.

In questo modo le persone avranno un punto di riferimento “sotto casa”, dove sbrigare tutte quelle pratiche che prima potevano essere avviate solo in Tribunale a Milano.

Un Ufficio a disposizione non solo dei Cittadini Corbettesi, ma di tutto il Territorio del MAGENTINO-ABBIATENSE E DELL’AREA SUD MILANO.