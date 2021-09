Sale sul treno senza bagaglio e ne scende con uno nuovo. Arrestato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Rogoredo oggi hanno arrestato un cittadino algerino di 31 anni per furto aggravato.

I poliziotti stavano svolgendo un servizio di controllo antiborseggio alla stazione di Milano Rogoredo, quando alcune persone hanno indicato loro un uomo che salito sul treno senza bagaglio e ne era sceso poco dopo con dei bagagli, tra le mani e stava allontanando velocemente dalla stazione.

I poliziotti hanno bloccato lo straniero mentre stava tentando di prendere un autobus. Sono intervenuti e hanno fermato in tempo l’uomo. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria, lo avevano anche immortalato mentre stava scendendo dal treno con il bagaglio appena rubato, e in base a queste immagini, è stato quindi arrestato per furto aggrevato e non per la mera ricettazione, accusa rivolta a chi è trovato con degli oggetti rubati senza che vi sia una prova subito certa che si tratti dell’autore del furto.

La refurtiva, integra, è stata restituita al vero proprietario.

