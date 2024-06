Fermato il ladro: colpo all’Esselunga di Viale Suzzani. Prelevava cartucce

Letture: 2.380

Un furto all’Esselunga di viale Suzzani, zona Niguarda, ha portato all’arresto di un pregiudicato italiano di 33 anni. Il ladro è stato sorpreso ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, mentre cercava di rubare ricariche per cartucce di stampante per un valore di 824 euro. L’uomo è stato notato da un addetto alla sicurezza del supermercato mentre infilava le ricariche in una sacca.

L’addetto, accortosi del furto, ha immediatamente fermato il malvivente e ha allertato le autorità chiamando il 112. Il ladro non ha fatto resistenza. Pochi minuti dopo, una volante della polizia è arrivata sul posto, prendendo in consegna il ladro. L’uomo è stato successivamente portato al carcere di San Vittore, dove è attualmente detenuto in attesa di ulteriori provvedimenti. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza nei supermercati e il ruolo cruciale del personale di sicurezza nel prevenire e contrastare i furti. .

