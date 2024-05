Maxi sequestro di droga a Canegrate: 3 Arresti e più di 45 kg di stupefacenti sequestrati

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato a Canegrate (MI) due uomini, rispettivamente di 29 e 47 anni, e una donna di 24 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante l’operazione, gli agenti della squadra mobile di Milano hanno sequestrato oltre 45 chili di droga. L’indagine è nata dalle segnalazioni riguardanti un’auto sospetta utilizzata da persone coinvolte nel traffico di droga.

La mattina di venerdì 17 maggio, l’auto è stata localizzata nei pressi di un magazzino a Canegrate, in provincia di Milano. Mentre tenevano la zona sotto sorveglianza, gli agenti hanno osservato i movimenti tra il conducente dell’auto e un uomo all’interno del magazzino, che confermavano i sospetti di attività illecite. Infatti, l’uomo che si trovava all’interno del magazzino ha consegnato qualcosa all’autista dell’auto, che poi se ne è andato.

Un borsone a Canegrate

La sorveglianza si è concentrata sul magazzino e i poliziotti hanno seguito un uomo che era uscito in auto dal cancello principale si era diretto verso una palazzina, sempre a Canegrate. Sceso dalla macchina aveva prelevato un borsone dal bagagliaio ed era entrato in uno degli appartamenti. Poco dopo, l’uomo è uscito in compagnia di una donna, ma senza il borsone. I due sono saliti in auto e si sono allontanati.

La Polizia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, ha fermato il veicolo poco lontano, e identificato i due occupanti: il 47enne era alla guida e la 24enne sedeva al posto del passeggero. All’interno di vani nascosti sotto i sedili anteriori dell’auto, gli agenti hanno trovato 28 panetti di cocaina da circa 1,1 kg l’uno.

La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento, ancora sotto sorveglianza. All’interno, hanno trovato il 29enne e il borsone, che conteneva altri 12 panetti di cocaina, identici a quelli trovati in auto e 5.500 euro in contanti. Utilizzando un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato perquisito anche il magazzino. le chiavi erano nelle tasche del 47enne. lì è stata trovata una busta con 1,7 kg di marijuana. I 3 arrestati, tutti senza precedenti penali, sono ora in custodia cautelare in carcere, su disposizione della Procura di Busto Arsizio e in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Questa operazione rappresenta un significativo successo nella lotta contro lo spaccio di droga, specie per la zona di Canegrate, che con Busto Garolfo, Casorezzo Inveruno e Ossona, è diventata un pentagono dello spaccio e consumo di droga, che si concentra soprattutto tra i boschi fra Casorezzo, Busto Garolfo e Inveruno, intorno alle famigerate cave di Casorezzo.