I 100 anni di Polizia locale con “Le matite colorate” e De Corato. Corbetta

La mostra iconografica sui 100 anni di storia della Polizia locale, pensata da “Le matite colorate” si è trasformata in evento anche nella mattinata di sabato 18 settembre 2021. Le foto storiche dell’esposizione provengono dall’Archivio Saracchi, così come altri scatti provengono dalle foto di Massimo Grassi e da scatti fatti durante gli eventi istituzionali, che hanno visto protagonista agenti e ufficiali. Significativo anche il contributo video.

L’evento di sabato ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Riccardo De Corato e il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha sottolineato la vicinanza della Regione a Corbetta e l’importanza dei bandi regionali per la Sicurezza. Bandi vinti spesso da Corbetta in questi ultimi 5 anni e che hanno portato fondi e strumentazioni.

Tra questi fondi ben 40mila euro andati a beneficio della sicurezza stradale a Corbetta. “Oggi sostituiremo 2 semafori obsoleti con altrettanti pensati anche per gli ipo-vedenti (via Trento e via 4 Novembre finanziati per l’appunto da Regione Lombardia), il parco auto della Polizia locale si è incrementato di un’auto elettrica e di una ibrida. In arrivo un’altra auto ibrida – ha spiegato il primo cittadino – I fondi sono serviti anche per gli straordinari della Polizia locale, attiva comunque fino alle 21.50. Si pensa dunque ad aumentare i servizi notturni. Il tutto nell’ottica di continuare a far sentire la presenza della Polizia locale, dato che in questi anni è aumentata la sicurezza e la sensazione di sicurezza”.

De Corato, al quale è stato fatto dono di un crest da parte del Comune di Corbetta, ha fornito alcuni dati regionali: 6milioni e 640mila euro nel triennio per dotazioni strumentali a favore della Polizia locale, 150mila euro per gli straordinari nelle città principali, 300mila euro per operazioni Smart.

