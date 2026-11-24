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Due fratelli italiani di 58 e 53 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Legnano dopo una segnalazione di un possibile spaccio di stupefacenti arrivata attraverso l’app per smartphone YouPol. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Legnano hanno ricevuto l’indicazione di una presunta attività di spaccio all’interno di un’abitazione e hanno perquisito l’appartamento. Nel corso dell’operazione hanno sequestrato 634 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Hanno trovato anche alcuni appunti manoscritti, con nomi e soprannomi dei presunti acquirenti, quantità di droga ceduta e somme di denaro, riconducibili, secondo gli investigatori, alla contabilità dello spaccio.

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Nascosta tra gli indumenti in un armadio c’era anche una pistola a tamburo Röhm calibro 22, con 35 cartucce dello stesso calibro. Nessuno dei due fratelli aveva l’autorizzazione per detenerla. I poliziotti hanno sequestrato anche due biciclette elettriche a pedalata assistita e una mountain bike, di cui i due uomini non hanno saputo giustificare la provenienza.

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Non si può escludere che le biciclette siano state prima rubate e poi cedute in cambio di dosi di droga, secondo una modalità di pagamento in natura che si riscontra spesso nell’ambito dello spaccio di stupefacenti. È un’ipotesi che al momento non è confermata dalla Polizia di Stato, che sta però effettuando gli accertamenti per individuare i legittimi proprietari. I fratelli sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi comuni da sparo, oltre a essere denunciati per ricettazione. Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, entrambi sono stati accompagnati nel carcere della città, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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