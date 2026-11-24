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Il calore dell’abbraccio di Giulio non bastò a sciogliere il gelo che Alba sentiva scorrere nelle vene. «Devo andare», sussurrò lei, sciogliendosi piano dalla stretta e asciugandosi le lacrime con il dorso della mano. «Qualcuno sta chattando con Veronica e le sta mettendo strane idee in testa. Credo di sapere chi sia: ho appena letto i suoi ultimi messaggi sul telefono di tua sorella.» Il volto di Giulio si indurì all’istante, mentre la sua mente lucida rimetteva insieme ogni tassello del mosaico. Le chiese di restarne fuori, determinato a non coinvolgerla in un affare troppo pericoloso, e insistette per accompagnarla fino al portone. Attese che entrasse al sicuro prima di voltarsi e tornare indietro, pronto a coordinarsi con Marta e il commissario Antonio.

Inserzioni

Nessuno dei due si accorse che, nascosto nell’ombra a pochi passi dall’ingresso, c’era proprio il Nitro. Li vide arrivare insieme e osservò in silenzio Giulio salutare Alba prima di allontanarsi lungo il viale. Una rabbia fredda gli serrò le mascelle, ma scelse di non uscire allo scoperto. Aspettò che i fari dell’auto di Giulio sparissero dietro l’angolo, poi compose il numero di Alba. Quando lei rispose, con la voce ancora incrinata dalla tensione, lui sfoderò il suo tono più suadente: le disse di averle lasciato un regalo importante e la convinse a scendere un attimo davanti al portone. Con il cuore in gola, Alba fece le scale. Appena spalancò il portone se lo ritrovò davanti, in apparenza calmo, ma con quello sguardo magnetico e penetrante capace di inchiodarla sul posto.

Inserzioni









«Ho provato a chiamarti, ma non mi hai risposto. Dov’eri?», le chiese con finta naturalezza, mascherando la sua furia dietro un velo di preoccupazione. Schiacciata dal terrore di una sua reazione violenta, Alba abbassò lo sguardo e improvvisò una bugia: gli disse di essersi trattenuta fino a tardi a studiare con una compagna di corso per un esame imminente.Lui la fissò per qualche secondo interminabile, poi accennò un sorriso lento. Le prese il viso tra le mani e la baciò con una dolcezza studiata e possessiva. Alba rimase immobile per un istante, paralizzata dal terrore e dal peso di mesi di manipolazioni, finendo per cedere a quel contatto pur di non scatenare la sua furia.

Inserzioni

«Domani sera è il mio compleanno», le sussurrò lui staccandosi appena, mentre le accarezzava una guancia con fare protettivo. «Voglio portarti a cena fuori, solo io e te. Non accetto un no come risposta.» La sera seguente, il ristorante scelto da Tristan era appartato e silenzioso, ma la tensione tra loro era quasi soffocante. Dopo aver ordinato, lui rimase a lungo in silenzio a osservarla, come se stesse lottando contro un muro interiore. Poi posò lentamente il bicchiere sul tavolo e iniziò a parlare. La sua voce era bassa, roca, attraversata da un dolore antico e vivo che Alba non gli aveva mai sentito.

«Non sai niente di me, Alba», esordì, lasciando cadere per la prima volta la sua armatura di fredda sicurezza. «Mia madre era polacca, bellissima, fragile come porcellana, ed era arrivata in Italia inseguendo il sogno di una vita nuova. Qui aveva incontrato mio padre: un uomo duro, autoritario, malato di possesso. Non la amava, la voleva in gabbia. La considerava una sua proprietà.» Alba trattenne il respiro, immobile, intrappolata in quel racconto intriso di veleno e malinconia. Tristan affondò le dita nella tovaglia fino a sbiancarsi le nocche, lo sguardo fisso su un punto vuoto, perso in un ricordo che sembrava bruciargli ancora dentro.

«La nostra casa era un inferno fatto di urla, liti furibonde, pianti soffocati contro il cuscino e schiaffi che ogni giorno diventavano più pesanti», continuò, con un tremito appena percettibile nella voce. «Ero solo un bambino, ma mi buttavo in mezzo, cercavo di fargli da scudo con quel poco di forza che avevo. Non è mai bastato. L’ho vista spegnersi sotto i miei occhi, massacrata dalle mani di chi giurava di amarla. Ricordo il rumore, ricordo il freddo sul pavimento… e mio padre che scappava via, lasciandomi lì da solo in mezzo al suo sangue, prima che le sirene lo raggiungessero per arrestarlo, chiamate dai vicini che avevano sentito le urla disperate di mia madre.»

Un brivido gelido percorse la schiena di Alba, stringendole lo stomaco in una morsa. Tristan deglutì a fatica, gli occhi lucidi ma induriti da una rabbia mai sopita. «Dopo quella notte sono arrivati gli assistenti sociali», proseguì con amarezza tagliente. «Ho passato tutta l’adolescenza sballottato da una casa famiglia all’altra, come un pacco di cui nessuno voleva davvero farsi carico. Fino a un anno fa, esattamente oggi. Appena scoccata la mezzanotte dei miei diciotto anni, ho chiuso quella porta alle mie spalle per sempre. Mi sono trovato un lavoro e ho giurato sulla tomba di mia madre che nessuno mi avrebbe mai più fatto sentire impotente.»

Sollevò finalmente lo sguardo verso di lei, e in quegli occhi bruciava un’intensità quasi disperata. «L’anno scorso ho festeggiato il mio compleanno cenando da solo a questo stesso tavolo: era il mio rituale, un patto con me stesso per celebrare la libertà da giudici, vincoli e tutori che decidevano ogni singolo passo della mia esistenza. Poi ho incontrato te, Alba. E tutto è cambiato. Stasera voglio condividere il mio rituale con te, perché tu sei diversa dal resto di questo mondo marcio. Sei l’unica cosa pulita della mia vita.» All’improvviso, il suo tono cambiò, diventando duro e tagliente. Le afferrò la mano e si sporse verso di lei, inchiodandola con quegli occhi blu carichi di un rancore profondo.

«Anche volendo, tu non puoi capire cosa si prova a essere abbandonati, traditi dal proprio stesso sangue», sibilò. «Tu che hai una famiglia perfetta che ti ha sempre dato tutto.» Le parole del Nitro erano studiate con fredda precisione per demolire ogni certezza di Alba, colpendo sia la sua famiglia sia la figura di Giulio, segnato a sua volta dall’abbandono e dal tradimento paterno. Dentro di lei si aprì subito una voragine di insicurezza. «Io ti amo, Alba, non ti farei mai del male», proseguì lui, addolcendo appena la voce ma senza allentare la presa. «Ti sto solo aprendo gli occhi su ciò che hai intorno e che non hai mai potuto vedere. Chi ti sta accanto te l’ha sempre nascosto di proposito: sapevano che, lasciandoti in quella bolla dorata dove stavi bene, ti avrebbero tenuta legata a loro per sempre.»

Proprio in quel momento, la porta del locale si aprì ed entrò Marco, il padre di Giulio. Era accompagnato da una donna sulla trentina dall’aspetto vistoso: coda posticcia, ciglia finte, labbra e seno rifatti, tacchi vertiginosi e un abito fasciante che non lasciava nulla all’immaginazione. Marco incrociò lo sguardo di Alba, ma tirò dritto senza nemmeno degnarla di un saluto; d’altronde, pieno com’era solo di se stesso, non gli era mai importato nulla degli altri, figuriamoci della sua famiglia. Il Nitro piegò le labbra in un mezzo sorriso di trionfo. Guardò Alba dritto negli occhi, lasciando che fosse proprio quella scena a confermare ogni singola parola che aveva appena pronunciato. Poi si alzò con calma, sistemandosi la giacca.

«È meglio andarcene », disse con tono sprezzante. «Questo posto sta decisamente scadendo. Mi sa che dovrò trovarne uno nuovo per festeggiare i miei compleanni.» Alba si alzò in silenzio, Non riusciva a distogliere lo sguardo dalla figura di Marco, che nel frattempo si era accomodato a un tavolo d’angolo ridendo sguaiatamente con la donna accanto a lui, completamente indifferente a tutto. Quel senso di nausea che le stringeva lo stomaco non dipendeva solo dal cinismo del padre di Giulio, ma dalla sensazione soffocante che Tristan avesse ragione: il mondo pulito in cui era cresciuta sembrava sgretolarsi pezzo dopo pezzo.

Il Nitro pagò il conto alla cassa con gesti lenti e sicuri, senza mai perderla d’occhio, poi le posò una mano sulla bassa schiena per guidarla fuori dal locale. L’aria fredda della notte la investì come uno schiaffo, ma non bastò a schiarirle le idee. Camminarono fianco a fianco lungo il marciapiede silenzioso fino alla sua auto, parcheggiata poco distante. Una volta saliti a bordo, nell’abitacolo calò un silenzio denso. Tristan non mise subito in moto; rimase con le mani appoggiate sul volante, fissando la strada buia davanti a sé, certo che dentro Alba, qualcosa si era spezzato e ricomposto in una forma nuova. infatti lei lo guardava con occhi diversi: la paura che l’aveva paralizzata fino a poche ore prima aveva lasciato spazio a una pietà profonda, quasi a un senso di colpa per averlo giudicato solo dalla sua durezza. Gli credeva. Credeva alle sue ferite, al dolore di quel bambino rimasto solo, e soprattutto sentiva bruciare sulla pelle la verità amara delle sue parole.

Nella sua mente riaffiorò nitida l’immagine di Giulio che la salutava sul portone, chiudendola fuori dai suoi pensieri. Lui la respingeva sempre con dolcezza, trattandola come una bambina di cristallo da tenere al sicuro. Esattamente come aveva sempre fatto la sua famiglia che, con la scusa di proteggerla, l’aveva isolata dalle brutture del mondo. Le avevano eretto attorno una campana di vetro fatta di privilegi, ambienti d’élite, locali esclusivi, scuole private, fino ad arrivare alla facoltà di medicina. Al contrario, Tristan le aveva appena squarciato davanti la propria anima, mettendone a nudo le cicatrici più profonde. Poi si girò verso di lei: «Hai visto con i tuoi occhi, vero?», mormorò alla fine, con una calma quasi ipnotica. «Quello è il mondo perfetto a cui appartengono. Apparenza, ipocrisia, gente pronta a calpestare chiunque pur di soddisfare i propri capricci. E tu vorresti davvero affidarti a chi porta quel cognome?»

«Non devi dirmi niente adesso», proseguì lui, allungando una mano per scostarle una ciocca di capelli dietro l’orecchio con una delicatezza disarmante. «So che fa male aprire gli occhi. Ma io sono qui proprio per questo, Alba. Perché io non fingo con te. Io ti proteggo dalla verità, non la nascondo sotto il tappeto.» Accese il motore e partì con guida fluida, prendendo però una strada diversa rispetto a quella che portava verso casa di Alba, lei non rimase rigida contro la portiera come aveva fatto all’andata, si lasciò andare, scivolando leggermente verso di lui e appoggiando la testa contro la sua spalla mentre l’auto sfrecciava lungo i viali illuminati della notte.

Tristan abbassò per un istante lo sguardo su di lei, accennando un sorriso appena percettibile, intriso di freddo trionfo. Le posò una mano sulla coscia, stringendola appena con fare possessivo, e continuò a guidare con una mano sola, con la sicurezza calma e assoluta di chi sa di aver appena vinto la sua partita. «Dove stiamo andando?», chiese con un filo di voce, sentendo il cuore accelerare di nuovo. Tristan le rivolse una rapida occhiata di traverso, accennando un sorriso rassicurante. «È ancora il mio compleanno, no? Non voglio chiudere la serata con l’amaro in bocca per colpa di certa gente. Ti porto in un posto tranquillo, dove ci siamo solo noi due e nessun altro può rovinarci il momento.»

Alba annuì appena, Mentre l’auto si allontanava dal centro verso le colline buie fuori città. L’auto risalì i tornanti silenziosi fino a fermarsi su uno spiazzo isolato che dominava la città dall’alto. Sotto di loro, migliaia di luci brillavano fredde e lontane, simili a una distesa di stelle cadute nel buio. Tristan spense il motore e i fari; di colpo, l’abitacolo piombò in una quiete avvolgente, interrotta soltanto dal fruscio leggero del vento tra gli alberi. Alba non si scostò dalla sua spalla. Per la prima volta, quel silenzio non le metteva terrore: le sembrava quasi un rifugio lontano da tutte le bugie e dalle mezze verità di chi pretendeva di proteggerla tenendola all’oscuro di tutto. Sentiva il calore del corpo di Tristan accanto a sé e il peso fermo della sua mano ancora posata sulla sua coscia.

Lui slacciò la cintura di sicurezza con movimenti lenti, poi si voltò verso di lei, sollevandole delicatamente il mento con due dita per incontrarne lo sguardo. Nella penombra dell’abitacolo, i suoi occhi blu brillavano di un’intensità magnetica. «Qui non ci sono maschere, Alba», mormorò, avvicinando il viso al suo fino a sfiorarle le labbra con il respiro. Ci siamo solo io e te. E io con te non avrò mai nulla da nascondere.» Alba chiuse gli occhi, lasciandosi avvolgere da quelle parole che sembravano sciogliere ogni sua difesa. Quando Tristan posò le labbra sulle sue, lei non rimase immobile come aveva fatto la sera prima davanti al portone: questa volta ricambiò il bacio, aggrappandosi al bavero della sua giacca con un misto di bisogno e abbandono, convinta di aver finalmente trovato qualcuno che la sceglieva davvero, senza filtri e senza paura di mostrarle chi fosse.

Tristan approfondì quel contatto con una dolcezza lenta, quasi reverenziale, trattenendo a stento il senso di onnipotenza che gli pulsava nelle vene. Non aveva dovuto usare la forza, non aveva dovuto minacciarla: era bastato toccare le corde giuste, insinuarsi nelle crepe lasciate da Giulio e dalla sua famiglia, per farla cadere volontariamente tra le sue braccia. Quando si staccarono, entrambi con il respiro appena affannato, Tristan le accarezzò la guancia con il dorso delle dita, osservandola con una tenerezza studiata. «Vedi?», sussurrò contro la sua tempia. «Quando smetti di avere paura della verità, tutto diventa semplice.»

Alba annuì piano, appoggiando la fronte contro il suo petto mentre lui la stringeva a sé. Proprio in quel momento, nella borsa posata sul tappetino ai suoi piedi, lo schermo del cellulare di Alba si illuminò in silenzio per una frazione di secondo: era un messaggio da parte di Giulio. Nessuno dei due lo notò, ma nel buio dell’abitacolo quella piccola luce fredda si spense subito dopo, inghiottita dall’ombra di Tristan. Quando Tristan la riaccompagnò davanti al portone di casa, la città dormiva avvolta in un silenzio ovattato. Prima di lasciarla scendere, lui le trattenne la mano tra le sue e le posò un bacio lento sulle nocche, fissandola con quell’intensità che sembrava dirle: ora siamo legati, qualunque cosa accada. Alba salì le scale con il cuore ancora in subbuglio, divisa tra il calore estraneo di quella serata e la sensazione di aver varcato un confine da cui non sarebbe più tornata indietro.

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