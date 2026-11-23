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Si sono concluse senza criticità le operazioni di sgombero del campo rom di via Chiesa Rossa 351, nel quartiere Gratosoglio a Milano, coordinate dalla Prefettura. L’intervento, iniziato nella mattinata di lunedì 23 novembre 2026, ha impegnato complessivamente 326 operatori e ha permesso di liberare 34 alloggi, portando a termine un percorso di chiusura dell’insediamento avviato dall’amministrazione comunale nel dicembre 2024. Tra le motivazioni dello sgombero, oltre alle problematiche di sicurezza urbana e alle condizioni igienico-sanitarie, c’è la contaminazione del terreno, accertata attraverso specifiche indagini, che rende urgente la bonifica dell’area.

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🚔 La macchina organizzativa della Prefettura

L’intervento è stato pianificato e coordinato dalla Prefettura di Milano attraverso diverse riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui sono seguiti tavoli tecnici con le forze dell’ordine, il Comune di Milano e gli altri enti coinvolti. Una complessa operazione interforze alla quale hanno partecipato anche la Polizia locale e i Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento di ATS, Unareti, AREU e AMSA, ciascuno per le proprie competenze. Tutte le operazioni si sono svolte senza criticità. Il Comune ha quindi avviato la messa in sicurezza dell’area e la chiusura degli accessi per impedire nuove occupazioni. Seguiranno la rimozione delle strutture, la pulizia e la bonifica del terreno.

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Ventiquattro anni di storia, tra criminalità e degrado ambientale

Il campo di via Chiesa Rossa, conosciuto anche come Villaggio delle Rose, non è nato come insediamento abusivo. Progettato nel 1999, durante l’amministrazione del sindaco Gabriele Albertini, è entrato in funzione nel 2002 su un terreno comunale, con 47 piazzole autorizzate. Nel corso degli anni l’insediamento si è ampliato oltre gli spazi originariamente destinati alle abitazioni. La delibera della Giunta comunale del 19 dicembre 2024, con cui è stato avviato il percorso di chiusura, descrive una situazione caratterizzata da allacciamenti abusivi alla rete elettrica, sovraccarico della rete fognaria, accumuli di rifiuti e sversamenti di liquidi, oltre al rischio di incendi e folgorazione.

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Il campo e le aree circostanti sono stati più volte al centro di episodi di cronaca nera. Tra i principali possiamo annoverare il recupero, nel giugno 2016, nell’area boschiva vicina all’insediamento, di 134 armi bianche rubate a un espositore della fiera di Novegro. Nel luglio 2018, durante una sparatoria all’interno del campo, è stato ferito un trentenne. Poi c’erano stati anche casi di truffe. Nel novembre 2022 la Polizia di Stato ha effettuato sei arresti nell’ambito di un’indagine su diversi episodi di furto e rapina, alcuni ai danni di corrieri e camionisti. Il 17 febbraio 2025 in un’altra sparatoria all’interno dell’insediamento sono state ferite due persone, padre e figlio.

Le famiglie e le proteste contro lo sgombero

Nell’agosto 2025, secondo i dati riportati dalla stampa, nel campo vivevano circa 250 persone, appartenenti a 75 nuclei familiari. Circa un terzo degli abitanti era minorenne. Nel corso dei mesi il Comune di Milano ha individuato soluzioni abitative alternative e misure di accoglienza, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. Al momento dello sgombero erano rimaste nell’insediamento circa 50 persone.

Alla chiusura del campo si sono opposti alcuni abitanti, le associazioni Upre Roma e Movimento Kethane, esponenti dell’ANPI e il consigliere comunale di Europa Verde Francesca Cucchiara. Gli oppositori avevano proposto la costituzione di una cooperativa attraverso la quale gli abitanti avrebbero assunto la gestione dell’insediamento. Una proposta che non si è concretizzata. Anche i ricorsi amministrativi presentati da alcuni residenti sono stati respinti.

Cucchiara, presente ieri mattina davanti al campo, ha riconosciuto l’esistenza delle problematiche dell’insediamento, sostenendo tuttavia che avrebbero potuto essere risolte. «Che ci fossero dei problemi lo sapevano tutti e nessuno li ha mai negati», ha dichiarato a Il Giorno. L’associazione Upre Roma ha invece definito il percorso di chiusura un processo di espulsione degli abitanti. Nel pomeriggio è stato indetto un presidio di protesta davanti a Palazzo Marino, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale.

Lo sgombero è concluso. E adesso?

L’intervento coordinato dalla Prefettura di Milano ha permesso di chiudere un insediamento nel quale, nel corso degli anni, si sono accumulate gravi criticità ambientali, sanitarie e di sicurezza. Un’area originariamente autorizzata e attrezzata dal Comune, le cui condizioni sono progressivamente peggiorate. Resta però una questione che riguarda anche i comuni dell’hinterland milanese e della Lombardia. Quali strumenti di accompagnamento, verifica e controllo saranno adottati dopo la ricollocazione delle famiglie? La chiusura del campo di via Chiesa Rossa rappresenterà una soluzione definitiva alle problematiche emerse in questi anni oppure si rischia, in assenza di un adeguato monitoraggio, di trasferirle in altri territori?

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