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L’assalto esplosivo al Postamat di San Damiano, frazione di Brugherio, avvenuto il 21 dicembre 2025, si conclude sul piano investigativo con quattro misure cautelari e un dato sorprendente: i ladri sono riusciti a impossessarsi di appena 4.340 euro, mentre l’esplosione ha distrutto banconote per oltre 22.600 euro. Un bottino modesto e tanti danni per un’operazione organizzata con esplosivo, un SUV rubato e un’altra automobile a noleggio. Il risultato delle indagini dei Carabinieri di Monza permette anche di affrontare una questione più ampia: quanto può essere efficace una strategia di sicurezza capace di rendere gli assalti agli sportelli automatici economicamente sconvenienti?

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L’assalto al Postamat di San Damiano

Sono circa le 4.30 del 21 dicembre 2025 quando un violento boato sveglia gli abitanti della frazione San Damiano di Brugherio. I malviventi hanno preso di mira l’ufficio postale di via Della Vittoria, utilizzando un ordigno esplosivo artigianale, la cosiddetta marmotta, per aprire la cassa dello sportello automatico. La deflagrazione distrugge l’intera parete vetrata dell’edificio. I ladri, con il volto travisato, riescono a introdursi nei locali e ad asportare parte del denaro. Le prime cronache parlano di un bottino limitato, senza poterne ancora quantificare l’importo. Soltanto con la conclusione della fase investigativa, quasi un anno dopo, emerge il dato preciso: 4.340 euro rubati e circa 22.600 euro in banconote distrutte dalla stessa esplosione. Al danno economico si aggiunge quello provocato all’ufficio postale, che necessita di interventi di messa in sicurezza.

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L’operazione TNT: quattro misure cautelari

Il 17 novembre 2026 i Carabinieri della Compagnia di Monza, con il supporto dei reparti territoriali di Bergamo e Barletta-Andria-Trani, a conclusione delle indagini, eseguono un’ordinanza emessa dal GIP di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica. Gli arrestati in via cautelare sono tre uomini di età compresa tra i 23 e i 32 anni e una donna di 33 anni. Sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, di furto pluriaggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente. Gli uomini sono in carcere; la donna agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi. Uno degli indagati risiede a Brugherio, gli altri due uomini in Puglia e la donna nella Bergamasca.

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Il SUV rubato e il secondo ordigno sequestrato

L’operazione, chiamata TNT, nasce dalle indagini condotte dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza, coordinate dalla Procura brianzola tra dicembre 2025, momento dell’assalto, e aprile 2026. In questo periodo i militari hanno ricostruito le fasi dell’assalto attraverso le immagini di varie telecamere di videosorveglianza, la lettura delle targhe da parte dei varchi stradali, i tracciati GPS dell’auto e le intercettazioni ambientali. Accertano che, per raggiungere l’ufficio postale, il gruppo ha utilizzato un SUV precedentemente rubato a Paderno Dugnano e un’automobile a noleggio.

Il SUV viene successivamente ritrovato a Concorezzo, con l’abitacolo saturato dalla polvere di un estintore, utilizzata nel tentativo di cancellare impronte digitali e tracce biologiche, che invece sono rimaste. Un passaggio importante delle indagini arriva nel marzo 2026, quando i Carabinieri arrestano in flagranza la trentatreenne per violazione della normativa sulle armi e sugli esplosivi. Nella sua abitazione di Treviglio viene sequestrato un secondo ordigno artigianale a innesco pirico, analogo a quello impiegato nell’assalto.

Un’esplosione, oltre 22mila euro distrutti e un bottino risibile

Il dato economico rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’intera vicenda. Per sottrarre 4.340 euro è stata organizzata un’azione che richiede preparazione, mezzi di trasporto, materiale esplosivo e attrezzature, con il rischio di provocare conseguenze gravissime alle persone e agli immobili. È possibile che il ricavato non sia stato sufficiente neppure a compensare i costi sostenuti per preparare ed eseguire il colpo. Se un’operazione complessa e rischiosa produce un guadagno minimo, il rapporto tra costi, rischi e benefici per i criminali cambia radicalmente.

Le pene previste possono arrivare a 28 anni sulla carta, per appena 1.085 euro a testa

Ma c’è un altro elemento che rende ancora più evidente la sproporzione tra il rischio affrontato e il bottino ottenuto: le conseguenze penali. Per il furto pluriaggravato il Codice penale prevede, in presenza di più aggravanti, la reclusione da 3 a 10 anni. La detenzione illegale di esplosivi è punita con pene da 1 a 8 anni, mentre per il porto illegale in luogo pubblico sono previsti da 2 a 10 anni, con possibili ulteriori aumenti in presenza di specifiche aggravanti. Sommando aritmeticamente le tre pene base si arriva a una forbice teorica da 6 a 28 anni di reclusione. Non significa che questa sarà la condanna: l’eventuale pena dovrà essere determinata individualmente dal giudice, tenendo conto dei reati effettivamente riconosciuti, delle regole sul concorso e delle circostanze applicabili.

Rimane però un confronto impressionante. Se i quattro presunti componenti della banda si fossero divisi equamente i 4.340 euro sottratti, avrebbero ottenuto appena 1.085 euro ciascuno, ancora al lordo delle spese per organizzare l’assalto. Una somma decisamente modesta rispetto alla gravità dei reati contestati e alle conseguenze giudiziarie che dovranno affrontare.

La sicurezza degli ATM e l’analisi dei tecnici MIB

Gli elementi tecnici per l’approfondimento del tema della sicurezza degli sportelli automatici ci sono stati forniti dai tecnici di “MIB Group” , azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di protezione degli ATM e di neutralizzazione del contante. Un principio fondamentale della prevenzione è che la difesa non deve limitarsi a ostacolare materialmente l’apertura della cassaforte, ma può intervenire anche sul valore del possibile bottino. Sistemi di neutralizzazione delle banconote, dispositivi contro l’introduzione di esplosivi e protezioni integrate contribuiscono a ridurre la convenienza economica e il rischio degli assalti, come riconosce anche la Banca centrale europea.

Il crimine è antieconomico

La vicenda di Brugherio suggerisce una riflessione che va oltre l’esito delle indagini e degli arresti. Bisogna considerare anche quanto costa alla collettività ogni assalto, tra danni agli edifici, interruzione dei servizi, pericolo per i residenti e risorse impegnate nelle indagini. La strada più efficace è affiancare al lavoro delle forze dell’ordine una prevenzione tecnologica capace di togliere ai criminali la ragione economica per colpire. Se il denaro rubato diventa inutilizzabile e il rischio di essere rintracciati supera largamente il possibile guadagno, attaccare uno sportello automatico perde completamente di attrattiva.

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