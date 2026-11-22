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Un uomo è stato soccorso nelle acque del fiume Lambro a Melegnano dai Vigili del Fuoco, intervenuti con squadre di terra, specialisti fluviali e un elicottero. L’allarme è scattato alle 11.47 do oggi, in via Angelo Bozzini, con una chiamata al 112. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concentrato nel tratto di fiume all’altezza del ponte cittadino. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento territorialmente competente, gli specialisti della Squadra fluviale alluvionale (SAF) da Milano e e la squadra sommozzatori. È stato impiegato anche l’elicottero Drago VF153 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia. È stato proprio l’equipaggio dell’elicottero a individuare l’uomo in acqua. Due elisoccorritori lo hanno raggiunto calandosi con i verricelli e hanno effettuato il recupero con il supporto delle squadre di soccorritori fluviali e dei loro gommoni.

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L’uomo è stato quindi portato a riva e affidato al personale sanitario di un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano e di un’auto medica. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano accompagnato dal medico. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. Non sono state precisate le circostanze in cui l’uomo sia finito in acqua né la sua età.

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