Milano, rapina alla fermata Brenta: due 21enni raggiunti da misura cautelare

Letture: 5.278

A Milano due 21enni egiziani sono stati portati in carcere in via di custodia cautelare per la rapina aggravata e le lesioni personali ai danni di un uomo di 56 anni, avvenute il 14 settembre alla fermata Brenta della metropolitana M3. La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani avrebbero colpito ripetutamente alla testa il passeggero, cittadino srilankese, e gli avrebbero strappato le collane, per un valore di circa mille euro. Prima di fuggire gli avrebbero spruzzato al volto dello spray urticante.

Inserzioni

🚇 Filmati e accertamenti hanno portato ai due indagati

Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Mecenate hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ATM, monitorato i profili social e svolto accertamenti attraverso il sistema di riconoscimento facciale SARI. Anche l’individuazione fotografica effettuata dalla vittima ha contribuito a identificare i due indagati. Il 30 ottobre il primo giovane è stato rintracciato nei pressi del Commissariato di Bonola, dove si era presentato per adempiere all’obbligo di firma, per una precedente condanna. Dopo averlo perquisito, gli agenti gli hanno trovato uno spray urticante ritenuto analogo a quello usato durante la rapina. Per questo è stato denunciato anche ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/1975.

Inserzioni









Il giorno successivo, 31 ottobre, la Polizia ha notificato il provvedimento cautelare al complice, che si trovava già nel carcere di San Vittore perché arrestato pochi giorni prima per un’altra rapina commessa nel centro di Milano. I due 21enni, entrambi con precedenti di polizia, sono ritenuti gravemente indiziati.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: