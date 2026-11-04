Milano, 4 novembre in piazza Duomo: una parata elegante con la fanfara interforze

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Milano ha celebrato il 4 novembre in piazza del Duomo con l’alzabandiera delle Forze Armate, una cerimonia coordinata dai Carabinieri che ha riunito militari, istituzioni e cittadini. La giornata delle Forze Armate è cominciata con la deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti, in largo Caduti Milanesi per la Patria. In piazza del Duomo la cerimonia è stata presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, con il coordinamento del Comando interregionale Carabinieri «Pastrengo». Hanno partecipato reparti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme ai corpi civili e alle associazioni combattentistiche e d’Arma.

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A colpire, osservando la cerimonia da vicino, è stata soprattutto la misura della manifestazione. Nessuna esibizione eccessiva, ma uniformi impeccabili, movimenti sincronizzati, schieramenti ordinati e una fanfara interforze ad accompagnare gli onori ai caduti in guerra milanesi. Una parata raccolta, elegante, costruita con precisione e senza ostentazione. La Bandiera del 3° Reggimento Carabinieri «Lombardia» ha guidato lo schieramento. Il generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, comandante interregionale «Pastrengo», ha ricordato il legame tra servizio militare, sicurezza e comunità. «La pace non è mai un bene scontato», ha sottolineato a margine della cerimonia.

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🇮🇹 Tre pennoni in piazza, uno con la bandiera di Milano

Tra i dettagli osservati durante l’alzabandiera ce n’è uno che merita attenzione. Sui tre pennoni sono state issate la bandiera italiana, quella dell’Unione europea e quella della città di Milano. Non la bandiera della Lombardia, benché il gonfalone regionale fosse presente tra quelli portati in piazza. Sono due cose distinte: il gonfalone è un’insegna cerimoniale, mentre la bandiera regionale è il drappo verde con la Rosa camuna bianca. Benché il centro della cerimonia fosse la città di Milano, e i pennoni in piazza Duomo siano solo 3, il mio orgoglio lombardo ci ha sofferto un po’.

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La Lombardia ha riconosciuto ufficialmente la propria bandiera nel 2019. La legge regionale 6 marzo 2026, n. 8, ne disciplina oggi l’utilizzo e ne prevede l’esposizione da parte degli enti locali quando espongono la bandiera italiana o quella europea. Anche il fatto che le bandiere non siano salite insieme può suscitare una perplessità visiva,la sincronizzazione sarebbe stata piú bella, ma c’è una legge statale che dispone che il tricolore sia alzato per primo e ammainato per ultimo, anche rispetto al vessillo europeo.

🕊️ Il ricordo dei caduti e le parole sulla difesa europea

La celebrazione è stata segnata anche dal ricordo dei quattro appartenenti alla missione EUFOR Althea morti il 29 ottobre in un incidente di elicottero in Bosnia-Erzegovina: due militari dell’Esercito e due del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Una tragedia richiamata nel messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al ministro della Difesa Guido Crosetto. Mattarella ha parlato delle nuove minacce, dalla dimensione informatica all’intelligenza artificiale, e ha definito urgente una difesa comune europea complementare alla NATO. Il messaggio si è concluso con «Viva le Forze Armate, viva la Repubblica»: una formula che, accanto al richiamo alla dimensione europea, riporta al centro la questione del rapporto tra sovranità nazionale e difesa condivisa.

Anche l’Inno di Mameli, scritto nel 1847, conserva parole nate nel Risorgimento e ormai obsolete, come “siam pronti alla morte” e “schiavi di Roma”. Il loro significato oggi può essere messo in discussione alla luce di una Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa e spesso pare che i discorsi e le dichiarazioni siano cosí di maniera e scritti senza pensare alla realtà che fanno risaltare gli interrogativi sui simboli e sulle scelte istituzionali. Dopo questa piccola polemica, però va sottolineato che la cerimonia è stata davvero bella e commovente, e la fanfarra interforze suggestiva.

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