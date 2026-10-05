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Rho, controlli dei Carabinieri: un arresto per furto e due denunciati

Redazione CNNZ
rho,controlli dei carabinieri. Rho, controlli dei Carabinieri: un arresto per furto e due denunciati - 05/10/2026
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Controlli straordinari dei Carabinieri a Rho nella serata di venerdì 2 ottobre: l’operazione si è conclusa con un arresto per furto aggravato e due denunce. Il servizio è stato disposto nell’ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha interessato Rho e le aree limitrofe, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi di violenza e illegalità e al controllo degli spazi pubblici.

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🚔 Identificate 257 persone, controllati anche dieci esercizi

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno identificato 257 persone e controllato 60 veicoli. Le verifiche hanno interessato anche dieci esercizi commerciali. Due persone sono state inoltre segnalate per violazioni in materia di sostanze stupefacenti. Il comunicato della Prefettura non fornisce ulteriori particolari sulle contestazioni. Durante il servizio i militari hanno arrestato in flagranza una persona per furto aggravato. Altri due soggetti, ritenuti coinvolti nello stesso episodio, sono stati individuati e deferiti all’autorità giudiziaria. Anche in questo caso la Prefettura non ha comunicato ulteriori dettagli sul furto.

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🏛️ Il prefetto: «L’attenzione resterà elevata»

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha spiegato che il servizio rientra negli interventi destinati a rafforzare il controllo dell’area di Rho e delle periferie della città, sulle quali «l’attenzione resterà elevata». L’obiettivo indicato dalla Prefettura è migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici attraverso una presenza riconoscibile delle istituzioni e interventi dedicati anche al decoro urbano.

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