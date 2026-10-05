Milano, incendio in via Demonte: muore una donna di 75 anni

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Un incendio è divampato poco prima delle 13.30 di domenica 4 ottobre in un appartamento di via Demonte 3, a Milano. Una donna di 75 anni è morta. Le fiamme hanno interessato l’abitazione al secondo piano nella quale l’anziana viveva sola. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

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🚒 Tre bombole di ossigeno nell’appartamento

All’interno dell’abitazione i Vigili del fuoco hanno trovato tre bombole di ossigeno sanitario. Una è stata coinvolta dalle fiamme. Si tratta di un elemento sul quale sono in corso gli accertamenti e che, allo stato attuale, non consente di stabilire l’origine dell’incendio. Tra le ipotesi emerse nelle prime ore c’è anche quella di una sigaretta spenta male, riportata dalla stampa locale, ma al momento non risultano conclusioni ufficiali sulle cause. Gli accertamenti sono affidati ai Vigili del fuoco. Il fumo prodotto dall’incendio ha reso necessaria anche l’evacuazione degli abitanti del piano superiore. Alcune persone sono state assistite sul posto dal personale sanitario del 118, senza necessità di trasporto in ospedale.

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🚓 Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Locale

In via Demonte sono intervenute anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Milano. I Vigili del fuoco hanno proseguito nel pomeriggio con le operazioni di smassamento e bonifica dell’appartamento. Gli accertamenti dovranno ora chiarire dove e come sia iniziato l’incendio e quale ruolo, eventualmente, abbiano avuto i materiali presenti nell’abitazione. Al momento non è possibile stabilire un collegamento tra le bombole di ossigeno rinvenute e l’origine delle fiamme.

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