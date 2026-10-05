Cerro Maggiore, ciclista 24enne muore investito da un furgone in via San Clemente

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A Cerro Maggiore un ciclista di 24 anni residente a Parabiago è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone in via San Clemente. L’allarme ai soccorsi è stato registrato alle 6.56. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’auto medica. Per il giovane non c’è stato però nulla da fare e l’intervento sanitario si è purtroppo concluso sul posto.

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🚔 Il furgone procedeva nello stesso senso di marcia

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, il 24enne è stato investito da un furgone guidato da un 54enne del posto. Il mezzo procedeva nello stesso senso di marcia della bicicletta. Il conducente si è fermato a prestare soccorso al ciclista. I documenti di guida sono risultati in regola e l’accertamento con etilometro ha dato esito negativo. I Carabinieri sono intervenuti in via San Clemente intorno alle 7.30. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia.

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