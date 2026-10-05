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Cerro Maggiore, ciclista 24enne muore investito da un furgone in via San Clemente

Redazione CNNZ
Cerro maggiore,24enne muore in un incidente. Cerro Maggiore, ciclista 24enne muore investito da un furgone in via San Clemente - 05/10/2026
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A Cerro Maggiore un ciclista di 24 anni residente a Parabiago è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone in via San Clemente. L’allarme ai soccorsi è stato registrato alle 6.56. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’auto medica. Per il giovane non c’è stato però nulla da fare e l’intervento sanitario si è purtroppo concluso sul posto.

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🚔 Il furgone procedeva nello stesso senso di marcia

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, il 24enne è stato investito da un furgone guidato da un 54enne del posto. Il mezzo procedeva nello stesso senso di marcia della bicicletta. Il conducente si è fermato a prestare soccorso al ciclista. I documenti di guida sono risultati in regola e l’accertamento con etilometro ha dato esito negativo. I Carabinieri sono intervenuti in via San Clemente intorno alle 7.30. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia.

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