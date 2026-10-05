Bollate, incendio nel carcere: fiamme vicino a un laboratorio
Un incendio si è sviluppato poco dopo le 20.30 di domenica 4 ottobre nel carcere di Bollate, in un’area esterna a un laboratorio vicino al sesto reparto. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di Milano. Le squadre hanno spento le fiamme e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.
🚒 Nessun ferito, Vigili del fuoco impegnati nella ventilazione
Non risultano feriti né altre persone coinvolte. Dopo lo spegnimento, i Vigili del fuoco sono rimasti all’interno della struttura penitenziaria per la fase di ventilazione, necessaria per eliminare i fumi residui prodotti dall’incendio. Al momento non sono state comunicate le cause delle fiamme né ulteriori particolari sui materiali interessati dal rogo.