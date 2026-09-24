Ossona piange Monsignor Lodovico Garavaglia: sabato i funerali del sacerdote e storico

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Ossona perde uno dei suoi figli più conosciuti. Monsignor Lodovico Garavaglia è morto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, all’età di 81 anni. Sacerdote, uomo di cultura e storico del paese natale, don Lodovico ha trascorso gran parte della propria vita al servizio della Chiesa, dedicando gli ultimi decenni soprattutto ai malati dell’ospedale di Legnano e agli ospiti della RSA Sant’Erasmo. Sabato 26 settembre tornerà per l’ultima volta a Ossona, dove saranno celebrati i funerali e dove riposerà nel cimitero del paese.

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Era nato il 27 ottobre 1944 e il 28 giugno 1969 era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano. Aveva studiato a lungo, conseguendo le lauree in Teologia, Lettere e Scienze politiche. La laurea in Lettere, ottenuta nel 1976, è riportata anche nella biografia ufficiale dell’Arcidiocesi di Milano. Dopo l’ordinazione aveva iniziato il proprio ministero nel Seminario del Duomo, dove è stato vicerettore, prorettore e successivamente rettore. Dal 1988 al 1998 ha guidato il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno, prima di arrivare a Legnano.

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❤️ Una vita accanto ai malati, tra l’ospedale e Sant’Erasmo

Dal 1998 don Lodovico ha legato il proprio ministero alla città di Legnano, alla cappellania ospedaliera e alla Fondazione Sant’Erasmo. Dal 1999 è stato anche assistente ecclesiastico della sottosezione legnanese dell’Unitalsi, accompagnando le persone malate e con disabilità. Anche dopo aver lasciato alcuni incarichi ufficiali, ha continuato a prestare il proprio servizio come volontario, restando vicino agli ospiti della RSA e ai pazienti dell’ospedale. Nel 2023 il Comune di Legnano gli ha conferito la benemerenza civica, riconoscendone l’impegno, la pazienza e la dedizione verso le persone fragili, alle quali ha offerto negli anni ascolto e conforto morale.

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Ma don Lodovico non aveva dimenticato Ossona. Al paese in cui era nato aveva dedicato parte dei suoi studi e delle sue ricerche storiche, contribuendo a conservare la memoria di una comunità che ha attraversato secoli di trasformazioni. Nel 1997 la Cooperativa l’Ossonese aveva pubblicato il volume collettivo «Ossona: segni e frammenti di storia», al quale il sacerdote aveva collaborato curando il capitolo dedicato alle origini del paese e al Cinquecento. Un lavoro che nel 2020, durante il lockdown, il Comune aveva messo gratuitamente a disposizione dei cittadini nella versione aggiornata «Frammenti di storia ossonese». In quelle settimane, mentre tutti erano costretti a rimanere in casa, le pagine di don Lodovico avevano offerto agli ossonesi l’occasione di riscoprire le proprie radici.

📚 Quel secondo libro sulla storia di Ossona rimasto nel cassetto

C’è però un altro lavoro che don Lodovico lascia al suo paese. Un secondo manoscritto sulla storia di Ossona, consegnato già anni fa all’amministrazione comunale, non è ancora stato pubblicato. Un’opera distinta dal volume del 1997, che attende tuttora di essere data alle stampe. È una parte del patrimonio di conoscenze che il sacerdote ha voluto dedicare alla comunità in cui era nato e che, almeno per il momento, resta inedita.

Il suo legame con Ossona non si era interrotto neppure negli ultimi anni. Nell’aprile 2024 aveva partecipato a un incontro dedicato alla storia e all’arte del paese, intervenendo sulla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Accanto agli impegni sacerdotali e al servizio verso i malati, aveva continuato così a coltivare quell’interesse per la storia locale che lo aveva accompagnato per tutta la vita.

⛪ L’ultimo saluto a Legnano e il ritorno a Ossona

La camera ardente è stata allestita nella chiesa di Sant’Erasmo a Legnano, dove giovedì 24 e venerdì 25 settembre, alle 20.30, sarà recitato il rosario. Sabato 26 settembre la salma sarà trasferita nella chiesa del Santissimo Redentore di Legnano: alle 10 è previsto il rosario, seguito alle 10.30 dal funerale presieduto da monsignor Angelo Cairati. Nel pomeriggio don Lodovico tornerà a Ossona. Alle 14.30 sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo, mentre alle 15 si terrà la celebrazione esequiale presieduta dal vescovo monsignor Luca Raimondi. Seguirà la sepoltura nel cimitero del paese. Sarà l’ultimo ritorno a casa di un sacerdote che ha trascorso la vita accanto agli altri, senza smettere di occuparsi delle proprie origini. A Ossona rimangono le pagine che ha scritto sulla sua storia. E quelle del secondo libro, ancora in attesa di essere lette.

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