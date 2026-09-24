Magenta, palpeggia una 22enne in via Milano: 35enne arrestato per violenza sessuale

Dopo l’accaduto, i carabinieri hanno rintracciato il 35enne poco distante dal luogo dell’episodio. La vittima lo ha riconosciuto e i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Magenta, un 35enne albanese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 22 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 23 settembre, intorno alle 22.45, in via Milano. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si è avvicinato a un gruppo di ragazze con la scusa di chiedere una sigaretta. Ha quindi approfittato della situazione per palpeggiare ripetutamente ai glutei una delle giovani.

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.