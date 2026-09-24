Ossona, il maestro Andrea Tamburelli premiato a Milano per la promozione della cultura polacca

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Il pianista ossonese Andrea Tamburelli ha ricevuto a Milano il Global Business Award 2026 per il suo contributo alla promozione della cultura polacca in Italia. Il riconoscimento gli è stato conferito il 12 settembre, durante un gala organizzato presso l’Associazione Amici della Scala, in via Silvio Pellico, nel centro di Milano. La cerimonia si è svolta nell’ambito di un incontro tra imprenditori italiani e polacchi, dedicato alla collaborazione e allo scambio di esperienze tra i due Paesi. Tamburelli è stato anche protagonista del momento musicale della giornata, con un recital pianistico dedicato a Fryderyk Chopin, uno dei compositori più rappresentativi della cultura polacca.

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Un ossonese pluripremiato

Il premio riconosce il percorso artistico del musicista e il suo impegno nella diffusione della musica polacca. Tamburelli, classe 1993, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ha conseguito anche il diploma accademico di secondo livello. Ha successivamente perfezionato la propria formazione negli Stati Uniti, alla Montclair State University, e in Israele, alla Jerusalem Academy of Music and Dance. Nel corso della carriera si è esibito a New York, Gerusalemme, Tel Aviv e San Pietroburgo, ottenendo riconoscimenti in concorsi pianistici internazionali, anche in Polonia. Nel 2019 ha inaugurato la stagione musicale del Teatro Lirico di Magenta, interpretando il Concerto K466 di Mozart con l’Orchestra Sinfonica Città di Magenta. Attualmente è docente di Pratica e lettura pianistica al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste.

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