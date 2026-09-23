Milano, rapina in via Marcantonio dal Re: collanina da 300 euro strappata a un 28enne

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Un 28enne canadese residente a Milano è stato aggredito e rapinato della collanina nel pomeriggio del 21 settembre, mentre camminava con la fidanzata italiana in via Marcantonio dal Re. Due uomini lo hanno avvicinato e uno di loro lo ha raggiunto alle spalle, mettendogli una mano sul collo e strappandogli il gioiello, del valore di circa 300 euro. Ne è nata una colluttazione, durante la quale è intervenuta anche la fidanzata della vittima. A quel punto è entrato in azione il secondo uomo, che inizialmente aveva svolto la funzione di palo.

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L’autore materiale dello strappo, non ancora identificato, è riuscito a fuggire con la collanina, mentre la coppia ha seguito il presunto complice senza perderlo di vista. Grazie alla descrizione fornita dalle vittime, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno fermato poco dopo in via Espinasse. Si tratta di un cittadino italiano di origine egiziana, indagato in stato di libertà per rapina impropria in concorso. L’uomo non aveva con sé il gioiello, che non è stato recuperato.

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