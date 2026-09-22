Vittuone, Festa di Fine Estate al Parco Lincoln il 26 settembre

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Musica dal vivo, giochi per bambini e street food animeranno sabato 26 settembre il Parco A. Lincoln di Vittuone per la Festa di Fine Estate promossa dall’amministrazione comunale. L’appuntamento inizierà alle 18 e sarà aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, con attività rivolte a tutte le generazioni. Per i più piccoli saranno allestiti un’area giochi, animazione e gonfiabili, mentre l’area street food proporrà diverse specialità. A scandire la serata sarà la musica degli ATN – 2000 a Tuono, con un repertorio dedicato agli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

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«Abbiamo voluto salutare l’estate con una serata pensata davvero per tutti», ha spiegato il sindaco Elena Comerio. Il sindaco ha indicato nel Parco Lincoln uno degli spazi centrali per gli appuntamenti comunitari organizzati durante settembre e ha ringraziato uffici, assessori e consiglieri impegnati nella preparazione della festa. Nel comunicato l’amministrazione ha ricordato anche un secondo appuntamento, distinto dalla serata del 26 settembre: il 26 ottobre, dalle 15 alle 18, il Comitato Genitori proporrà “Vittuone Express – Sulle tracce del passato”. Il gioco a squadre sarà rivolto ai ragazzi delle scuole medie e unirà orientamento, conoscenza del territorio, cultura locale e collaborazione.

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