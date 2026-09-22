Magenta, uomo muore investito da un treno alla stazione

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Un uomo è morto nella tarda serata di ieri, 21 settembre ,dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Magenta, in piazza Papa Giovanni XXIII. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima della chiamata al 112, arrivata alla centrale operativa alle 22.23. Sul posto sono state inviate un’automedica e un’ambulanza di base della Croce Bianca di Magenta, ma i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

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L’intervento si è concluso, lasciando ai vigili del fuoco il triste compito del recupero del corpo. Presenti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, la Polizia ferroviaria e i vigili del fuoco del Comando di Milano. È stato richiesto il blocco della circolazione dei treni per diverse ore per consentire le operazioni e gli accertamenti. L’età e l’identità della vittima non erano ancora note nelle prime informazioni disponibili.

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