Lacchiarella, nuovi orari per la Stazione Carabinieri: più militari sul territorio

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A Lacchiarella cambiano gli orari di apertura al pubblico della Stazione dei Carabinieri. La rimodulazione è stata introdotta con l’obiettivo di aumentare la presenza dei militari sul territorio e destinare maggiori risorse ai servizi esterni, alle pattuglie e al pronto intervento. Rispetto alla precedente fascia continuativa, che prevedeva la chiusura al pubblico alle 17.30, il nuovo calendario alterna aperture mattutine e pomeridiane. Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica la caserma riceverà il pubblico dalle 10 alle 13. Martedì, giovedì e sabato l’apertura sarà invece dalle 16 alle 19.

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🚔 Più tempo per pattuglie e controlli esterni

La nuova organizzazione punta a ridurre il tempo destinato alle attività burocratiche e al lavoro interno, così da impiegare una parte maggiore del personale nei controlli sul territorio e nelle perlustrazioni. La fascia pomeridiana fino alle 19 è stata pensata anche per agevolare i cittadini che lavorano e che hanno difficoltà a raggiungere la caserma durante la giornata. Negli orari di apertura sarà possibile rivolgersi alla Stazione per denunce e pratiche ordinarie. Per le emergenze resta sempre attivo il Numero Unico di Emergenza 112. Negli orari in cui la Stazione è chiusa al pubblico, chi si presenta direttamente in caserma potrà utilizzare il citofono esterno, attraverso il quale è possibile entrare in contatto con un carabiniere.

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