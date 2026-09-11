Milano, i vigili del fuoco scalano Torre Galfa per ricordare l’11 settembre

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A Milano i vigili del fuoco hanno scalato Torre Galfa per ricordare i 343 pompieri morti nel tentativo di soccorrere le persone intrappolate nelle Torri Gemelle, l11 settembre 2001. La commemorazione si è svolta giovedì 11 settembre 2026, nel venticinquesimo anniversario degli attentati terroristici contro gli Stati Uniti. Delle 2.977 vittime del World Trade Center di New York, 343 erano vigili del fuoco entrati nelle torri per prestare soccorso mentre migliaia di persone cercavano di mettersi in salvo.

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🚒 Settanta vigili del fuoco sulle scale di Torre Galfa

La prova è iniziata alle 9 nella Torre Galfa di via Campanini, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Settanta vigili del fuoco provenienti dalle diverse sedi della Lombardia hanno affrontato la salita indossando la normale divisa da intervento, con un peso di circa 20 chili. Il percorso sulle scale del grattacielo ha messo alla prova resistenza fisica e concentrazione. Un impegno che richiama quello affrontato ogni giorno dai vigili del fuoco durante incendi, incidenti, emergenze e interventi di soccorso: uomini e donne abituati a entrare dove gli altri devono uscire, spesso senza sapere che cosa troveranno. Alla manifestazione hanno partecipato anche sette vigili del fuoco statunitensi arrivati dalla base aerea militare di Aviano. La loro presenza ha unito simbolicamente Milano e New York nel ricordo dei colleghi caduti l’11 settembre 2001.

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Il ricordo dei 343 pompieri morti nei soccorsi

La scalata della Torre Galfa non è stata soltanto una prova sportiva. Le scale, l’equipaggiamento e la fatica hanno trasformato la commemorazione in un gesto concreto, legato al lavoro svolto dai pompieri nelle Torri Gemelle fino agli ultimi istanti. A venticinque anni dagli attentati, i vigili del fuoco hanno ricordato così chi ha perso la vita per soccorrere gli altri. Un omaggio ai 343 pompieri di New York e, insieme, a tutti gli eroi del quotidiano che continuano a intervenire quando una persona è in pericolo.

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