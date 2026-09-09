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Milano

Milano, raffica di interventi per il maltempo: rami caduti e strade bloccate

Redazione CNNZ
Mezzo dei vigili del fuoco e ambulanza in un’area alberata
Mezzi di soccorso in un’area alberata. Foto di repertorio.
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Una breve ma intensa ondata di maltempo ha colpito Milano e alcuni comuni della zona ovest intorno alle 13.30 di mercoledì 9 settembre. I Vigili del fuoco di Milano hanno ricevuto una ventina di richieste di intervento, dovute soprattutto agli effetti delle forti raffiche di vento e della pioggia battente. Nel capoluogo la situazione più impegnativa ha riguardato la vegetazione: diversi rami sono caduti sulle carreggiate e, in alcuni casi, hanno temporaneamente ostacolato la circolazione stradale. Le squadre sono state impegnate nella messa in sicurezza delle aree interessate e nella rimozione degli elementi pericolanti. Le attività di soccorso sono state coordinate con la Protezione civile di Milano. In base alle prime informazioni disponibili, non risultano persone coinvolte né feriti. Gli interventi sono proseguiti anche dopo la fine della fase più intensa del temporale, per rispondere alle segnalazioni arrivate dalle zone maggiormente colpite.

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🌧️ A Cornaredo l’acqua affiora vicino a chiusini e dossi

Disagi sono stati segnalati anche a Cornaredo, dove intorno alle 13.30 l’intensità della pioggia ha riempito rapidamente le condutture destinate alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche. In diverse vie del paese si sono così formati allagamenti localizzati, soprattutto in prossimità dei chiusini e dei dossi stradali, dove l’acqua si è accumulata sulla carreggiata. Al momento non sono disponibili indicazioni precise sulle strade maggiormente interessate né risultano segnalazioni di persone ferite. Il fenomeno è coinciso con il passaggio della breve perturbazione che ha investito Milano e una parte dell’area occidentale della città metropolitana. La situazione resta quindi distinta dagli interventi effettuati nel capoluogo per la caduta di rami e alberi, pur essendo riconducibile alla stessa fase di maltempo che, nel primo pomeriggio, ha provocato difficoltà alla circolazione e richiesto numerosi interventi di messa in sicurezza.

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La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

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