Ossona, la scuola dell’infanzia Vittoria Bosi riapre dopo i lavori di restauro

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A Ossona la scuola dell’infanzia Vittoria Bosi è stata riconsegnata sabato 5 settembre ai bambini e alle famiglie dopo i lavori di restauro conservativo. La cerimonia è iniziata alle 11 e ha segnato la conclusione dell’intervento che ha rinnovato gli spazi dell’istituto privato, gestito dall’associazione Onlus presieduta da don Angelo Oldani. La scuola può ora riprendere pienamente la propria attività educativa all’interno di una struttura rinnovata. L’inaugurazione era stata presentata dal Comune come un momento aperto a tutta la cittadinanza e come il risultato della collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio, che ha permesso di garantire la continuità del servizio anche durante il periodo dei lavori.

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Momenti dopo la cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giovanni Venegoni, il consigliere comunale ed ex sindaco Marino Venegoni e diversi componenti della Giunta. Don Andrea, parroco di Ossona, ha impartito la benedizione alla struttura alla presenza di don Angelo Oldani. Tra gli invitati c’era anche il senatore Massimo Garavaglia, cugino di don Angelo, accompagnato dalla moglie Marina Roma, assessore comunale con delega al Bilancio. La banda del paese ha accompagnato l’inaugurazione, mentre i volontari della Protezione civile Ali Bianche hanno presenziato in divisa. Al termine della parte ufficiale, i volontari della Pro Loco Morus Nigra si sono occupati del rinfresco e dell’aperitivo offerti ai bambini, alle famiglie e alle persone intervenute per festeggiare la riapertura della storica scuola dell’infanzia.

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