Controlli dei carabinieri: 55 identificati

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Tra Magenta e Abbiategrasso i carabinieri hanno identificato 55 persone durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto domenica sera e proseguito in orario notturno. L’operazione è stata organizzata per prevenire i reati predatori e controllare la circolazione stradale nei due principali centri del Magentino e dell’Abbiatense. In campo sono scesi i militari delle Stazioni locali, affiancati dalle Squadre di intervento operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”. I controlli sono stati effettuati attraverso posti di blocco e verifiche mirate su persone e veicoli. Il bilancio finale è di quattro persone denunciate in stato di libertà nel corso di tre interventi distinti.

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A Magenta un ragazzo di 17 anni è stato trovato con un manganello telescopico il cui porto è vietato. Ad Abbiategrasso due giovani in moto non si sono fermati all’alt e sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento: durante le perquisizioni sono stati recuperati un coltello e circa 7 grammi di hashish. Sempre ad Abbiategrasso, la Sezione Radiomobile ha controllato un 25enne che aveva appena parcheggiato in via Fusè un’automobile rubata nei giorni precedenti a una donna di Gaggiano. Il giovane aveva anche arnesi da scasso e un coltello a serramanico. Le armi, la droga e gli strumenti rinvenuti sono stati sequestrati, mentre l’automobile è stata restituita alla proprietaria.

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