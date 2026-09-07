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«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

MagentaAbbiategrassoMilano città metropolitana

Controlli dei carabinieri: 55 identificati

Ilaria Maria Preti
carabinieri,magenta,abbiategrasso. Controlli dei carabinieri: 55 identificati - 07/09/2026
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Tra Magenta e Abbiategrasso i carabinieri hanno identificato 55 persone durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto domenica sera e proseguito in orario notturno. L’operazione è stata organizzata per prevenire i reati predatori e controllare la circolazione stradale nei due principali centri del Magentino e dell’Abbiatense. In campo sono scesi i militari delle Stazioni locali, affiancati dalle Squadre di intervento operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”. I controlli sono stati effettuati attraverso posti di blocco e verifiche mirate su persone e veicoli. Il bilancio finale è di quattro persone denunciate in stato di libertà nel corso di tre interventi distinti.

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A Magenta un ragazzo di 17 anni è stato trovato con un manganello telescopico il cui porto è vietato. Ad Abbiategrasso due giovani in moto non si sono fermati all’alt e sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento: durante le perquisizioni sono stati recuperati un coltello e circa 7 grammi di hashish. Sempre ad Abbiategrasso, la Sezione Radiomobile ha controllato un 25enne che aveva appena parcheggiato in via Fusè un’automobile rubata nei giorni precedenti a una donna di Gaggiano. Il giovane aveva anche arnesi da scasso e un coltello a serramanico. Le armi, la droga e gli strumenti rinvenuti sono stati sequestrati, mentre l’automobile è stata restituita alla proprietaria.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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